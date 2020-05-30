全国人大代表查艳：将慢性肾脏病列入主要防治范围 早筛早治可降低患病机率

“慢性非传染性疾病已成为全球范围内的主要疾病负担，其中慢性肾脏病作为重要慢病之一，严重威胁着人类健康。以尿毒症为例，一名患者隔一天就需要透析一次，长久下去不仅可以拖垮一个家庭，甚至可以拖垮一家中小企业。”全国人大代表、贵州大学人民医院副院长、贵州省肾脏泌尿疾病研究所副所长查艳在接受采访时如是说。

查艳表示，针对这一问题，已在“两会”期间提交了议案，建议将慢性肾脏病列入国家主要慢性病防治范围，全面推进慢性肾脏病全病程慢病管理的概念，通过早筛、早诊、早治疗，进一步降低慢性肾脏病的患病机率。

早筛早治 可降低患病机率节约医疗资源

谈及建立防控体系的重要性，查艳首先列出了一组数据：在我国，慢性肾脏病1至2期患者占总患者量的84%，其中北部和西南地区的患病率较高。2019年，我国尿毒症患者约为150万，正在透析的有70万左右。而且，慢性肾脏病起病隐匿，我国的知晓率仅为12.5%。

随即她表示：“慢性肾脏病的患病率、致残致死率都较高，而且慢性肾脏病发展到后期就是尿毒症，尿毒症又被称作‘不死的癌症’。所以，我们要在患者未进入到尿毒症的早期，建立好防控体系。如果将关口前移，进行规范化建设，早期做好宣讲、体检和筛查，就能减少患病机率。”

“慢性肾脏病还是导致高额医疗费用的重要原因。以2015年为例，中国住院慢性肾脏病患者费用为237.8亿元人民币，住院慢性肾脏病患者中位费用约为1.4万元。按平均治疗费用估算，每年耗费卫生资源约4000亿人民币。”查艳强调。

“同时，根据对慢性肾脏病患者全因的年直接医疗费用分析，血透患者（以合并贫血症状患者为例）的直接医疗费用中位数约为7.3万元，腹透患者约为6.3万元，而非透析患者则约为2.1万元，透析患者的年直接治疗费用中位数远高于非透析患者。”她说。

“如果在定期为普通人群和老年人筛查血糖和血压的同时，也能够检测小便，及时发现血尿和蛋白尿并早期干预，还可以节约很大一部分医疗资源。”查艳表示。

发病率高防控问题多 急需纳入基层慢病管理体系

据了解，查艳还在议案中提出，将慢性肾脏病纳入基层慢病管理体系，列入国家主要慢性病防治范围。在被问及这一建议的依据时，她回答说：“最根本的依据，就是慢性肾脏病的发病率极高，而且不亚于糖尿病。要注意的是，糖尿病也是引起尿毒症的重要病因之一。”

在查艳看来，尿毒症作为一项需要终生替代治疗的严重慢性非传染性疾病，其患者一方面对医疗资源依赖度高，无法脱离长期治疗，另一方面占用医疗资源总量大，占用较多的住院资源。

她表示：“在新冠肺炎期间，因疫情防控需要，多地实行不同程度的封闭管理及交通管控等措施，血液透析患者的透析时间及透析地点受到不同程度影响。尤其武汉当地多家医院被设为新冠肺炎定点医院后，使透析时效性和充分性受到影响，超过7000人的血液透析患者的生命安全受到严重威胁。”

“为保证透析患者的常规治疗，全国各地及武汉当地医疗机构调动了大量医疗和社会资源。就目前而言，尿毒症患者已成为我国慢性非传染性疾病中整体医疗成本最高的疾病之一。因此，加强慢性肾脏病防控已迫在眉睫。”查艳强调说。

查艳还提出：“建立慢性肾脏病防控体系，降低尿毒症发生，对助推健康中国行动具有重要意义。一是能够完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；二是有助于优化医疗资源配置，形成上下联动的防治体系，降低慢性肾脏病致残率和致死率；三是降低慢性肾脏病医疗开支，提高医保基金的使用效率，减轻尿毒症重大疾病患者医疗负担；四是防止‘因病致贫、因病返贫’，助力健康扶贫攻坚。”

提出六项建议 建立慢性肾脏病防治体系

查艳还表示：“尽快将慢性肾脏病列入国家主要慢性病防治范围，建立慢性肾脏病防治体系是下一阶段肾病防控工作的重中之重。”

在谈及对于加强慢性肾脏病防控的具体建议时，她从六方面进行了详细阐述。

“一是将慢性肾脏病早期筛查作为成人体检或者基础检查的标准，同时将早期筛查列入医保报销范围，加强高危人群肾脏监测和行为干预，促进慢性肾脏病早发现、早干预。二是全面推进慢性肾脏病全病程慢病管理的概念，提倡早筛、早诊、早治疗，尽早进行慢性肾脏病干预，设立试点地区和医院，积累经验并在全国推广。”她说。

“三是加强基层肾脏病知识培训和技术示范，推进基层肾脏病专科建设，规范慢性肾脏病治疗。四是实施尿毒症患者全国范围内一体化管理，门诊、住院医保统一结算，无需转诊；并在全国范围内，使透析患者在门诊和住院的药物治疗报销比例一样，提升尿毒症救治的便捷度和满意度。”她表示。

“五是进一步完善国家层面的慢性肾脏病监测平台和监控机制建设，建立透析前慢性肾脏病监测和管理体系。六是深入开展慢性肾脏病防治科普宣传，提升慢性肾脏病知晓率，提高居民健康素养。普及肾脏健康理念及肾脏病科学知识、引导全民注重肾脏体检，促进慢性肾脏病早发现、早干预。”她说。

最后，查艳强调：“加强慢性肾脏病防护，还一定要编织好城市和乡村两张网络，通过数据化信息手段将它们系统地联通起来，建立慢性肾脏病数据库，上报到国家层面，由中华医学会肾脏病学分会统一进行管理和维护，并进行全国一盘棋的部署。”