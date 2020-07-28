直播预告：带你正确认识尿毒症及透析患者健康管理

尿毒症是慢性肾衰的终末期，它并不是一个独立的疾病，而是各种晚期的肾脏病共有的临床综合征，是慢性肾功能衰竭进入终末阶段时出现的一系列临床表现所组成的综合征。

尿毒症的产生说明肾脏功能严重下降，需要马上采取治疗措施。作为对抗尿毒症的一个重要武器，透析治疗可以帮助尿毒症患者维持生命。那么，为什么尿毒症会发生？透析治疗效果如何？怎样进行疾病管理？

7月29日10:00—11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院肾内科主任医师、中国研究型医院学会血液净化专业委员会CKD-MBD学组组长张凌做客直播间，和大家分享正确的尿毒症及透析患者健康管理，欢迎大家收看！

专家介绍

张凌，中日友好医院肾内科主任医师，硕士生导师。

中国研究型医院学会血液净化专业委员会CKD-MBD学组组长，中国研究型医院学会甲状旁腺及骨代谢疾病专业委员会副主任委员，北京医学会血液净化专业委员会副主任委员，中国医院协会血液净化中心管理分会常委，中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会国际交流与合作学组副组长。

中国老年保健医学会理事，中国老年保健医学会老年骨质疏松分会常委，北京医师协会血管通路分会常委，北京医师协会肾脏内科分会理事。

擅长疾病

长期致力于慢性肾脏病并发症防治临床研究。

尿毒症会对人体产生哪些危害？

尿毒症会导致代谢性酸中毒，程度较轻的表现为呕吐、四肢乏力、没有食欲等。还会引起水钠代谢紊乱。尿毒症对胃肠道的影响最早出现和最突出的症状，表现为食欲不振、口中有尿味和恶心、呕吐。

在血液系统的表现为贫血、出血倾向。会使人出现疲乏、失眠、注意力不集中的精神问题。在心血管方面则会引发高血压、心力衰竭、动脉粥样硬化和心包炎。尿毒症对呼吸系统也会产生影响，表现为酸中毒是呼吸深而长。体液过多可引起肺水肿。尿毒症毒素可引起尿毒症肺炎。

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