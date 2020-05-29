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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

马正其：完善健康照护师职业体系 推动健康有序发展

2020年05月29日18:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 29日，全国政协常委、国家市场监督管理总局原副局长马正其做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，马正其表示，大力发展健康照护师新职业是实施精准扶贫、就业优先、健康中国的重要抓手，但仍需进一步完善职业体系建设。

3月2日，人社部与市场监管总局、国家统计局联合向社会发布的新职类中，健康照护师成为了一个新兴职业。“通俗地说，健康照护师是处于职业医生和职业保姆之间的护理人员，他们既能照看人的健康，又能照料人的生活。”马正其介绍，健康照护职能涵盖了育婴员、医疗护理员、养老护理员、家政服务员的主要工作，又新增了对常见疾病的预防和家庭成员照护的职能。

马正其表示，健康照护师一方面能够满足“一老一小”的健康照护需求；另一方面通过系列的专业培训，能够提升贫困人口的职业技能，助力精准脱贫。大力发展健康照护师新职业是实施精准扶贫、就业优先、健康中国的重要抓手。

目前，社会各界对健康照护师的理解、认识还不够清晰。新职业所涵盖的工作内容、工作标准、培新体系、规范模式等也不完全统一。对此，马正其提出，一方面要从国家层面加强战略协同，多部门联合发力推动健康照护师形成高起点、标准化、可持续发展模式。另一方面也需尽快出台针对性扶持政策，扶持一批热心的、守法诚信的、有条件的企业牵头组织公司化的经营。国家职能部门和地方政府对此要拿出针对性的补贴办法。同时，也应注重新兴行业的规范和监管，利用好大数据、人工智能等现代科技，推动健康照护师职业健康有序发展。 

(责编：许心怡、崔元苑)


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