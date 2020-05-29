患难见真情 共同抗疫情

面对突如其来的新冠肺炎疫情，许多在华外国人士见证了中国政府抗击疫情的有力举措，感受到中国民众的坚韧团结，体会到中国社会的互助温情，也对“人类是一个命运共同体”有了更深切的认识。他们也以各种方式，为中国抗击疫情贡献着自己的力量

为配合工作组做好翻译工作

（乌兹别克斯坦）穆罗江·肯杰柏耶夫

我在中国学习生活6年多，受到中国老师、朋友的悉心照顾，还在那里遇见了我的妻子。中国就是我的第二个家。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我心急如焚，当即决定把奖学金、兼职收入全部拿出，两度购买大量口罩，并辗转十几个小时，亲自从家乡古利斯坦送到广州。由于行李超重，我支付的超标行李托运费比机票还要贵。

此后，阿里巴巴集团“天天正能量”公益项目联合信息时报社为我颁发了“战疫英雄奖”和2万元现金。当时，我妻子提出在古利斯坦开设乌兹别克斯坦第二个汉语教学点、为5到11年级学生教中文的申请得到当地政府批复。我们当即决定把这笔奖金全部用于装修教室、购买书籍和参考资料。让更多乌兹别克斯坦人有机会学习汉语，感受中国文化的魅力，是我们夫妇的共同心愿。

4月17日，中国政府赴乌兹别克斯坦联合工作组飞抵塔什干。我主动报名担任翻译志愿者。为了完成这项光荣任务，我提前做好了各项准备工作：突击学习医学知识；背诵乌兹别克斯坦语、汉语医学词汇；进行口译模拟练习；向我在广东外语外贸大学的老师取经，他曾担任中国援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组的阿拉伯语翻译……要在短时间内记住大量医学专业词汇，并不容易。但是，时间紧，责任重，我必须全力以赴。

十几天里，我陪同联合工作组到访了乌兹别克斯坦近半数州市的几十家医疗卫生机构，足迹遍布所有疫情严重地区。与乌传染病研究所、国家急诊医学中心、各地定点医院交流诊疗和防控经验，为重症患者会诊，赠送防疫物资……中国专家们行程紧凑。为了确保翻译准确，我经常反复和中国专家们确认细节。专家们总是耐心地为我解释，帮助我理解每一个词。

每天工作12小时，我的体力、脑力消耗极大。但是，当我看到中国专家们都在连续多日高强度工作，我就觉得一切都是有价值的。疫情面前，国际社会都在加强合作，共同维护全球公共卫生安全。我能够作为志愿者参与其中，是一种无上荣誉，足以让我战胜一切疲累。

近日，乌兹别克斯坦锡尔河州水库溃坝，中国驻乌大使馆、广东外语外贸大学师生自发为当地捐赠物资。付出真心，就能收获真心。两国民众书写着守望相助的动人篇章。国际社会团结互助，也一定能克服疫情带来的巨大挑战。

（作者为广东外语外贸大学阿拉伯语专业留学生，本报记者敬宜采访整理）