金春林：国家政策向儿童用药倾斜 持续改善儿童用药安全状况

人民网北京5月27日电 日前，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“关注儿童用药安全，促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林在发言时表示，儿童安全用药问题引起了方方面面的重视，相关部门也出台了多项政策打通儿童用药审批的堵点，极大改善了目前临床上无药可用，用成人药替代使用的现状，大幅度改善了儿童用药的安全。

金春林介绍说，目前儿童安全用药问题已经引起各方面重视，政府相关部门也制定了比较清晰的发展政策和框架。一方面药监部门通过出台临床急需儿童用药申请的优先审评审批品种评定的基本原则，以及关于解决药品注册申请积压施行优先审批审评的意见，这一系列优先儿童药品的审批意见打通了儿童药物审评审批当中的一些堵点。卫健部门也出台了多批次的鼓励研发申报儿童药品的清单，鼓励企业研发高质量临床急需的儿童用药。

金春林表示，上述一系列政策，极大的改善了目前临床上无药可用，用成人药替代使用的现状，大幅度改善了儿童用药的安全。

金春林表示，另一方面，国家药品监督管理部门近年来从政策制定、职能监管定方面，着手通过鼓励企业积极完善说明书当中儿童用药的信息，加强了儿童用药不良反应的监测和再评价，大力保障儿童特殊群体的用药安全。

金春林还介绍到，我国也正在陆续完善相应的政策法规，如健全儿童用药管理的相关制度，完善儿童临床用药的规范等等，其中比较重要的是国家卫生健康部门正在加快形成以临床价值和需求为导向的国家药物政策部门联动机制，儿童用药就是先行的领域之一。各个地方积极地在开展临床用药综合评价，对已经上市的药品进行有效性、安全性、适宜性及药物经济学等多方面的研究，更全面、科学的评价药物。

同时，在谈到药物的公开采购政策时，金春林表示，药物的公开采购需要平衡治疗的临床的价值和经济性。