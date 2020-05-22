李燕代表：药企责任是“更好地去满足临床需求”

人民网北京5月22日电 21日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。来自医药卫生界的近50位全国人大代表政协委员在主题为“2020’声音·责任 医药卫生界人大代表政协委员座谈会”的专场论坛上就如何促进我国医药创新体系构建，突破国内创新药产业链薄弱环节，提高我国创新药企整体水平等话题建言献策。

全国人大代表、齐鲁制药集团总裁李燕表示：“更好地去满足临床的需求”是药企的永恒追求。

如何更好地去满足临床需求？“近年来，国家加大了对医药产业创新能力建设，无论从国家政策层面，人才配备程度，以及社会资本的关注，都在大幅提升，资源也越来越丰富，医药创新体系得到不断优化。从近年来药品申报数据来看，创新药的申报数量和速度不断加速，反过来吸引更多的国际人才回国进行药品创新。”李燕介绍说。

对于正在起步或处于研发阶段的创新药研发项目来说，李燕建议提前考虑药物的临床价值，因为一旦上市就要与跨国药企的创新药同台竞技。

最后，鉴于临床病例资源的相对分散，李燕呼吁在国家层面上统一规划、统一标准完善临床病例数据库的建设，为中国药企的创新药物研究搭建提供更好的条件。