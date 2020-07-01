这病“吃货”最易犯！十招教你远离痛风

酷夏来临，约上三五好友一起吃烧烤喝啤酒，成为许多人炎炎夏日里的最佳选择。但高尿酸血症与痛风，也常常是与这份快乐相伴而来的烦恼。那么，为什么有人会出现高尿酸血症与痛风呢？

高尿酸血症和痛风是长期嘌呤代谢障碍、血尿酸增高引起组织损伤的一组疾病。高嘌呤饮食会使肠道吸收嘌呤增加，使细胞外液尿酸浓度迅速发生变化，诱发痛风性关节炎急性发作。治疗上是通过摄入低嘌呤膳食和药物治疗，控制痛风急性发作，阻止病情加重和发展，防止并发症。

日常生活中，坚持做到以下几点，可以有效避免高尿酸血症与痛风的发作：

① 限制嘌呤。痛风患者需长期控制嘌呤摄入量，急性发作时严格控制，缓解期适当放宽。嘌呤含量高的食物有动物内脏、沙丁鱼、凤尾鱼、小虾、扁豆、黄豆、浓肉汤及菌藻类等。

② 限制全天摄入食物的总量。结合每个人的身高、体重、体力活动情况确定合适的饮食量。

③ 保持理想体重。由于痛风与肥胖、糖尿病、高血压及高血脂症等关系密切，因此需降低体重，限制能量供给，但减重不宜过快，否则易诱发痛风急性发作，应循序渐进。

④ 蛋白质适量，以植物蛋白为主。动物蛋白每日可选用牛奶半斤、鸡蛋1个、少量鸡肉和瘦肉，煮沸弃汤后食用。不可用内脏类和大量海产品。

⑤ 限制脂肪。每天烹调油20~30克，清淡少油。忌食煎炸食品、肥肉、鱼子、蟹黄等高脂肪食物。

⑥ 主食不能太少。每日6~8两，不可食用蜂蜜，影响尿酸排泄。

⑦ 各种维生素和矿物质要充足，多食用蔬菜类。

⑧ 多喝水，每天液体量在2000ml~3000ml。食用含水分多的蔬菜和水果，以促进尿酸排出。

⑨ 禁酒，禁用强烈的香料及辛辣调味品。咖啡和茶叶可适当选用。

⑩ 外伤、喝酒、感染、手术、暴饮暴食、药物(如阿司匹林类药物) 、饥饿、放射线治疗等可诱发痛风发作，应尽量避免。

中国医学科学院阜外医院主任营养师李响进行科学性把关。