关节肿痛不一定是痛风

受访专家：天津市第一中心医院风湿免疫科副主任医师 孔纯玉

近年来，随着痛风相关知识的普及，越来越多的痛风患者能在疾病早期及时就医，但天津市第一中心医院风湿免疫科副主任医师孔纯玉表示，临床上发现，有些患者会误将其他疾病的症状和痛风混淆。

体内嘌呤物质和核酸物质分解的尿酸过多，再加上肾脏排泄功能降低，就会导致体内尿酸聚集，当多余尿酸沉积在关节处时，就会导致痛风性关节炎。痛风多发于人体末端部位的小关节，如脚拇趾第一跖趾关节、踝关节、手指关节等，急性期常在夜间发作，表现为关节局部发热、红肿、疼痛剧烈。然而，可以造成这些情况的疾病有很多，并非只有痛风，以下几类疾病尤其要多加区分。

假性痛风。这是一种累及关节及其他运动系统的疾病，由于一般与二水焦磷酸钙晶体沉积有关，所以又称为焦磷酸钙沉积病。患者在急性发作期会表现为一个或多个关节突发疼痛，同时伴有局部红肿、发热以及片状红斑。

鉴别：1.既往研究表明，正常人膝关节滑液中的焦磷酸浓度会随着年龄的增长而升高，因此，不同于痛风可累及中青年等各个年龄层，假性痛风一般以老年人多见，特别是既往有慢性关节炎病史的老年女性。2.假性痛风多发生在大关节，以膝关节最为常见，其次是腕、肩、踝、肘关节，通常仅以1个关节起病，同时累及2个以上关节者不到总数的10%。3.假性痛风的发作一般与高嘌呤食物、饮酒等关系不密切，关节外伤、甲状旁腺切除、甲状腺素替代治疗、关节腔冲洗、胸部感染、心肌梗死等，是假性痛风的高危因素。

拇外翻。拇外翻是一种拇趾在第一跖趾关节处向外偏斜超过正常生理范围的前足畸形。随着病情的进展，患处关节会出现剧烈疼痛和肿胀，由于部位与痛风相同，所以容易发生混淆。

鉴别：1.拇外翻并非一蹴而就，根据拇趾外翻角度可划分为不同阶段，若没有接受治疗，病情不会改善。痛风往往起病急骤，且有自限性，炎症、肿胀会自行消退。2.拇外翻的发病部位一般呈双侧对称，而痛风多为单关节发作。3.由于拇外翻会影响整个脚掌的受力分布，因此会使其外形上存在明显畸形，而痛风是患处肿胀，不会累及其他部位。

类风湿性关节炎。类风湿性关节炎是一种免疫性疾病，常导致关节剧烈疼痛、肿胀，晚期还会出现关节畸形，也有患者将其认作痛风。

鉴别：1.类风湿性关节炎的具体发病机制还不明确，但气温、湿度、季节等因素均可对病情造成影响，而痛风发作则和饮食关系较大。2.类风湿性关节炎一般表现为手、足小关节的多个、对称性关节炎症，且疼痛逐渐加强，患者晨起时关节僵直的症状比较明显，一般持续20~30分钟左右。而痛风患者不会伴发晨僵症状。

化脓性关节炎。孔纯玉介绍，化脓性关节炎是一种由化脓性细菌直接感染（主要为金黄色葡萄球菌所致），引起关节破坏及功能丧失的关节炎。细菌侵入关节后，导致滑膜肿胀发炎，关节渗出液增多，造成关节红肿发热、压痛明显。

鉴别：1.化脓性关节炎患者往往有关节腔穿刺、手术或关节外伤、邻近组织感染等经历；2.90%的化脓性关节炎累及单关节，且以髋、膝关节等大关节多见，此外，患者还会伴有高热、寒战等感染症状。（本报记者 高嘉悦）