专家畅谈医药创新：各方聚力建设医药强国 创新之路永无止境

人民网北京5月26日电（记者孙博洋） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，来自医药界的嘉宾就医药创新如何推进，如何掌握医药核心科技，大数据、5G等新科技如何在医药创新领域得以应用等等议题进行了深入讨论，并分享了各自精彩的观点。

药物研发创新须长期坚持 创新之路永无止境

在论坛上，中国协和医科大学药物研究所副所长杜冠华发言时表示，药物是人类健康追求过程中不变的主题，未来生物医药产业发展水平将越来越高、社会需求越来越大，医药产业是朝阳产业，医药事业是健康的事业。

杜冠华表示，创新药物研发需要长期坚持，需要企业在前人基础上，投入更多时间和精力做药物创新，对医药产业和医疗需求而言，创新是永无止境的。

论坛讨论中，中国生殖健康产业协会副会长王玉民在发言时表示，生物医药是我国的战略性新兴产业，是医药领域的重要一环。

他认为，目前，我国在原创、自主创新药方面与国际最高水平之间还存在一定差距。为了缩小差距，步入世界前列，应从国家层面应通过一系列措施，完善生物医药研发、生产链条及相应配套内容，促进研究成果的转化。

谈及药物研发创新，北京天坛医院药学部主任赵志刚在发言中表示，企业研发创新项目，应经过前期充分调研，避免重复浪费。“因为任何一个产品都是有生命周期的，如果选择一个走生命周期的下坡路的产品，再去立项、投入，这个产品未来的前景是不好的。所以说产品立项前的咨询调研是非常重要的。”他说。

北京大学第一医院副主任药师赵宁认为，医药创新要注重知识产权保护，有效的知识产权保护制度是为创新者带来合理回报，也是构建医药创新可持续发展的重要基础。

同时他还认为，医院的临床科研受到了更为普遍的重视。在鼓励创新的同时，更要做好顶层设计，构建临床科研体系。

医药创新须多方合力 人工智能、5G等新技术助力成果转化

深圳市第三人民医院党委书记、院长刘磊发言时表示，希望搭建医院、药企、研究机构等医药创新节点之间的桥梁，形成公开的合作交流平台，促进医药创新成果的迅速转化。

刘磊认为，医院有医院的需求，医药企业有医药企业的需求，资本也对医药产业有需求，社会同时也对医院和医药都有需求，这些需求应该在一个公开的平台上进行资源对接，助力研究成果转化为现实的医疗技术和创新药品，惠及大众民生。

北京地坛医院主任医师、教授陈志海表示，人工智能技术和5G技术，可实现医药创新发展，既能改善医患关系，也能实现临床技术的快速转化。

“人工智能、网络技术应用等技术的进步，既提高了创新能力，也开阔了人的眼界，还会在开发中提高我们的能力。其实，这也需要政府有配套的顶层设计，推动创新发展。具体到医药方面，需要‘医’跟‘药’密切配合，比如像公司、企业与医院间的合作。”陈志海说。

创新和规模化发展是医药企业发展的必由之路

圆桌论坛上，海正药业全资子公司海晟药业副总经理曹云超在发言时表示，医改进入深水区，对于制药企业来说，将要走的路只有两条，一条是走创新型企业之路，人类面对疾病还有很多的未知领域，这都需要创新攻关，需要研发新的医药技术，医药企业从创新中可以获得利润。另一条，就是规模化发展之路，医药企业要不断提升制造水平，提升制造工艺，用规模化生产和高质量的管控体系来提升产品质量和降低成本，从而形成更强的市场竞争力。

曹云超认为，目前，国家有很多政策鼓励创新，这对医药行业中有志于做创新型企业的公司来说，在运用社会资本和人才引进上提供了很多机会。

曹云超还提出，在推动医药创新上，政府、企业、社会的资本要形成合力，要建立一套适合我国国情的医药创新体系，同时也要加强对本土创新医药企业的支持力度。