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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

刘磊：搭建公开交流平台 院企研共同推进医药创新

2020年05月26日16:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，深圳市第三人民医院党委书记、院长刘磊发言时表示，希望搭建医院、药企、研究机构等医药创新节点之间的桥梁，形成公开的合作交流平台，促进医药创新成果的迅速转化。

在谈到建立研究型医院与医药创新相结合的问题时，刘磊表示，希望能够搭建公开的科学研究平台，把医院和药企都整合在一起，把优质的资源集合在一起，发挥集团作战优势。

刘磊认为，医院有医院的需求，医药企业有医药企业的需求，资本也对医药产业有需求，社会同时也对医院和医药都有需求，这些需求应该在一个公开的平台上进行资源对接，助力研究成果转化为现实的医疗技术和创新药品，惠及大众民生。

针对医院5G新基建建设问题，刘磊介绍，从2019年4月开始，深圳市第三人民医院开始搭建5G基站，但周围医疗体系和其他地区医疗体系并未真正建成5G网络和5G医院，致使5G医院形成孤岛。

“5G给医院防护体系和医疗技术下沉层面带来质的变化。”刘磊表示，但对于药品研发来讲，5G是信息传递工具加快传递速度，让专家可以面对面进行交流。

(责编：许晓华、李轶群)


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