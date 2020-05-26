曹云超：创新和规模化发展是医药企业发展的必由之路

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，海正药业全资子公司海晟药业副总经理曹云超在发言时表示，对于制药企业来说，将来要走的路只有两条，一条是走创新型企业之路，另一条，就是规模化发展之路。

在谈到医改时，曹云超表示，2009年开始的“新”医改最大的变化就是把医药企业的改革与医疗、医保提升到了同一高度，形成了“三医”联动，为解决看病难和看病贵问题聚集了合力。

曹云超认为，在国家的主导下，这轮“医改”取得了有目共睹的成绩。他认为，中国的医药改革也进入了深水区，给医药企业带来了非常大的考验。但同时，曹云超也表示这对医药企业来说也是一个巨大的机会。

曹云超表示，医改进入深水区，对于制药企业来说，将来要走的路只有两条：一条是走创新型企业之路，人类面对疾病还有很多的未知领域，这都需要创新攻关，需要研发新的医药技术，创新能够让医药企业实现利润和社会价值双赢。另一条，就是规模化发展之路，医药企业要不断提升制造水平，提升制造工艺，用规模化生产和高质量的管控体系来提升产品质量和降低成本，从而形成更强的市场竞争力。

曹云超表示，医药市场的现状给医药企业带来了很大挑战，药企行业的竞争十分激烈，随着相关降低药价的政策落地，使得一些药品的利润率变得很低，如果不从创新上发力，一些创新能力不足的小型药企可能就会在行业竞争中被淘汰。

曹云超在发言中还表示，目前，国家有很多政策鼓励创新，这对医药行业中有志于做创新型企业的公司来说，在运用社会资本和人才引进上提供了很多机会。尤其是对生物制药领域来说，获得了一次与国外巨头在同一起跑线竞争的机会。

在谈到医药行业现状时，曹云超表示，我国医药行业与欧美医药强国相比差距还非常大，在医药领域里我们国家还缺少真正能向欧美收取专利费的药物研发产品，这主要是因为有一下几点原因：一是，我国药物研究起步比较晚，进入时间短基础比较差。二是，基础生物学的原创能力不足，这主要是源于人才的流失，我们培养的很多生物科研型人才最终都流向了欧美的实验室。三是市场化资本推动力不足，对于创型企业融资的宽容度还有待加强。

曹云超还提出，在推动医药创新上，政府、企业、社会的资本要形成一定的合力，要建立一套适合我国自己国情的医药创新体系，不仅要做好新药的研发，还有管理、人才、市场机制上的创新，形成创新组合拳，同时也要加强对本土创新医药企业的支持力度，包括税收的激励、知识产权、人才的引进等相关政策上的扶持。