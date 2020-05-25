业内热议医美规范发展：加强监管严格自律 形成统一标准和评价机制

人民网北京5月25日电 （记者孙博洋）近日，由由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在24日举行的主题为“医美规范化发展”圆桌论坛上，来自监管部门、行业协会以及医美从业机构的多方面嘉宾汇聚一堂，就医美行业发展方向，医美市场乱象治理，建立完善监管体系和自律体系进行了深入研讨。

加强监管自律 净化医美市场环境

国家卫健委综合监督局医疗监督处处长邢路微发言时表示，为进一步净化医疗美容市场，保护人民群众身体健康和生命安全，贯彻2018年国务院办公厅《关于改革和完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》，今年4月17日，国家卫健委等8部委联合印发《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》。通知要求从强化主体责任、发挥行业组织自律、加大监管力度、强化社会监督等四个方面加强医疗美容综合监管工作。

中国整形美容协会专职副秘书长曹德全发言时表示，当前医疗美容行业的联合监管，不仅涉及卫生行政部门，还涉公安、工商、药监、网信等部门，因此形成监管合力。同时他表示，此次8部委发布的《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》有一个重要亮点，那就是强调了医美机构的自我管理的主体责任。

在谈及医美市场环境时，铜雀台医疗美容集团的总经理张国桥表示，在正规的医美企业中医疗质量、医疗安全基本可以得到保障，而非法医疗机构开展的非法行为及使用的非流通产品，对行业破坏最大。他表示，医美行业在国内经过20多年发展，已经逐步有了规范的手段，越是大的企业，越是在组织原则和法律框架内开展业务。而非法机构，因没有执照且操作简单，极易造成相关医疗事故。

谈及行业自律，四川华美紫馨医疗美容医院总经理薛红在发言时表示，行业自查自律首先要全面学习，然后要建立完善的内部管理体系。她认为，作为医美从业机构，要落实相关监管政策做好自查自律首先就要全面学习好政策，深入了解政策的内涵和外延。

薛红表示，在学好相关政策的同时，还要学好医美相关的法律，比如广告法等行业经营上涉及的法律法规以及行业规范，然后再从机构的日常工作出发，时刻自查自律是否符合相关法律法规的要求和行业规范的标准。

而深圳阳光医美集团董事长王晓泸在发言时表示，要从源头上帮助全国依法经营的医美机构，将营利性项目列出，并且规范名称。

加强建设医美行业标准 构建执业人员认证体系

华东宁波医药有限公司执行董事冯幸福在发言时表示，目前市场上还是存在一些无证、走私的用药医美的药品器械出现，这些无证、走私的药品器械流入一些非正规的医美机构中，对消费者来说是一个巨大的安全隐患，也会导致整个行业的信任危机。

瑞丽医美创始人董事长傅海曙在发言时认为，医美行业的非法行医问题是一个一直困扰行业发展的问题，不仅仅存在于国内，国外也有类似的情况。根据国外的相关经验，医美行业非法行医的行为处罚很重，违法成本很高，这也是国外经历过医美行业乱象后一步一步完善法规之后慢慢建立的机制。

同时傅海曙还表示，一些小诊所、黑诊所逃避监管的手段也很多，成为监管上的漏洞。他希望，在监管上不仅要加强对规模以上的医美机构加强监管，还应给加大对小诊所、黑诊所的打击力度，净化市场环境，让正规的医美机构能够在健康的市场环境下长久发展。

谈到医美市场的发展，杭州整形医院院长谭晓燕在发言时呼吁，建立统一的医美行业执业者信息查询系统，让消费者可以更简便的查询到自己选择的医生是否有执业资格，及执业水平如何，通过公开透明的查询系统将行业内的“害群之马”清除出去。

对于医美机构内部管理问题，薛红表示，医美机构内部管理制度的建立是十分必要的，建立方向科学正确、流程合理、细节到位的一整套完善的符合法律法规和行业规范的管理制度和运行流程对医美机构的规范执业十分重要。有了完善的制度流程约束，医美机构内的执业人员才能有规可依有据可循，在日常工作中做好自律自查，才能不断提升执业标准，给消费者带来更好的服务体验。

艺星集团副总裁江溢在发言时表示，医美行业也应模仿酒店行业实现分类评级，清正消费市场环境，保护消费者合法权益。他认为，医美行业应该像酒店业一样，把医美行业里的执业机构也进行统一的分类评级，将专业水平高、管理规范、服务质量优秀的机构评选出来，想社会大众推广，形成“良币驱逐劣币”的形式，清正市场环境，让消费者在选择医美机构的时候一目了然，不在上当受骗。

推动消费者教育 提升鉴别能力

在谈到提升消费者鉴别能力，维护消费者合法权益时，北京叶子整形美容医院业务院长李明表示，支持加强医美行业监管，也应帮助消费者树立科学健康的医美消费观。

李明表示，一些消费者对医美机构是否合规并不十分在意，这成为消费者在医美服务消费中的一个误区。他认为，医美服务针对的消费者大部分为年轻群体，这部分群体在对相关法律法规不了解，对维权的途径和方法也不了解，遇到纠纷就成为了弱势群体，也成为非法医美机构的“猎物”。

上海华美医疗美容医院总经理蔡庆峰在发言时认为，年轻人是医美消费的主力，但是年轻的消费者对医美产品和医美机构的鉴别能力还有所不足，哪些医美产品是自己需要的，哪些优势销售人员推荐给自己而不需要的；哪些医美机构是正规的，哪医美机构是不正规的，这让年轻的消费者们都很困惑。

蔡庆峰表示，应该加强对消费者的教育，利用包括媒体在内的各方资源，把科学健康的医美知识普及给普通消费者尤其是年轻消费者，让他们在选择医美产品和医美机构时有更多的知识储备，防止受骗上当，也有利于他们在合法权益受到损害时候依法维权。