专家业界聚焦医美：规范与自律才是产业发展的必由之路

人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，来自政产学研各界的专家学者以及医美行业的一线从业者汇聚在一起，就医美行业发展方向、行业自律如何实现、监管对行业发展的帮助等一系列问题进行了深入研讨，并分享了各自精彩的观点。

加强医疗美容监管 促进行业良性发展

近年来，医美产业发展迅猛，但随之而来也暴露出一些问题。在谈到如何加强监管，促进行业健康可持续发展时，北京市卫生健康委员会综合监督处处长王开斌发言时表示，医疗美容监管需强化质量控制与监督执法相融合、加强卫生健康部门与相关部门之间协作、加强医疗美容项目备案监管与医务人员资质监管。

王开斌表示，北京市卫健委坚持保护合法、打击非法、多管齐下、综合治理，以保证行业安全稳定、促进行业健康发展。“目前北京已经开展医疗美容联合整治、联合监督执法行动。”王开斌说。

中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员，中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华在发言时表示，医美行业发展迅速，但也存在一些问题，应多举措并举促进行业健康发展，让中国的消费者享受到更好的医美服务，助力健康中国。

新氧科技董事长兼CEO 金星在发言时表示，医美行业经过多年发展，现在已变成很多老百姓刚需，并长期看好这一行业的发展。

谈及监管，金星认为，应该利用大数据把好准入关，加强大数据分析在市场监管中的作用，及时发现用户和机构风险指数，并打造药品溯源管控机制。

加强行业自律 制医美行业“野蛮生长”

在论坛上，中华医学会整形外科学分会前任主任委员、联合丽格第一医疗美容医院院长郭树忠发言时表示，随着医美消费需求持续增长，大众安全变美意识不断增强，医疗美容行业发展“痛点”凸显，亟需加强行业自律和规范。

郭树忠认为，现阶段医美行业暴露出的行医资质和专业水平参差不齐，产品和服务质量难以保障及涉及虚假宣传等问题，需行业内部树立自主监管意识，发挥行业自律示范作用，不断提升行业技术水平，推动行业实现高质量快速发展。

中国整形美容协会副会长杨蓉娅表示，一个行业要健康发展，离不开各方面的努力。杨蓉娅谈到，中国整形美容协会作为行业协会，从成立起就严格要求，先后出台一系列举措加强监管，并在维权上做了大量工作。

杨蓉娅表示，如今整个医美行业都希望能上下一致把行业理清，使其可以良好健康、循序渐进发展。

金星表示，在行业自律方面要借助互联网共治合力，推进信用共管，医美企业应邀请医生、机构、消费者参与，提高企业生产经营活动、药品安全信息的透明度。同时，积极引导行业自律，开展信用体系建设。

变美过程一定要基于安全基础之上

北京碧莲盛医疗董事长尤丽娜在发言时表示，消费者变美的过程，一定是基于安全的基础之上。而医美企业一定要做到自律、自查，严格要求自己，用实际行动来保障消费者的健康安全。

同时，杨蓉娅也表示，开展医疗美容项目的机构其实就是一个医疗机构，既然定性为医疗机构就要严格遵守相关规章制度，接受相关部门监管。作为医疗机构，要资质允许范围内开展相关业务，切勿越轨。

在谈及未来医美行业发展方向时，金星表示，互联网医疗已成时代发展趋势，医美产业线上化是未来发展的必然。建议医美行业，吸收其他行业互联网发展的经验，推进业务线上化、平台化。