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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

代表委员谈促进医药创新体系构建：建立完善的临床研究体系是关键

2020年05月22日13:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月22日电 21日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“2020’声音·责任 医药卫生界人大代表政协委员座谈会”的专场论坛上，与会嘉宾就如何促进我国医药创新体系构建，突破国内创新药产业链薄弱环节，提高我国创新药企整体水平的话题展开了讨论。

全国人大代表、贝达药业董事长丁列明，全国政协委员、北京大学第一医院儿科教授丁洁，全国人大代表、荣昌制药董事长王威东，全国人大代表、河南中医药大学教授司富春，全国人大代表、恒瑞制药董事及战略委员会主任委员孙飘扬，全国人大代表、齐鲁制药总裁李燕，全国人大代表、遵义医学院附属医院消化疾病医院院长庹必光，全国政协委员、中国食品药品检定研究院研究员岳秉飞，参加了本论题的讨论。

“医药创新无论对企业复工复产，还是对医药产业未来的发展都有很大的意义，促进医药创新体系构建，提升自主创新药物审批的速度是关键。”全国人大代表、贝达药业董事长丁列明表示，据统计，2018年我们审批了10个国产创新药，平均时间471天，进口药平均时间是280天，2019年审批了11种国产创新药，平均时间是514天，进口药审批平均时间是341天，为此我国国产创新药的审批时间较长，进一步优化审批流程，提升药物审批速度十分重要。

“目前，我国药物审批的规则还是按照过去老的技术建立起来的，缺乏法规性和科学性协调统一，推动法规和技术衔接统一，是提升药品审评审批方面的工作的重点。”全国人大代表、恒瑞制药董事及战略委员会主任委员孙飘扬表示。

全国人大代表、齐鲁制药总裁李燕表示，在疫情防控的新常态下，创新药的研发迎来了新的挑战，一方面是疫情期间临床研究的进展受到影响，另一方面更大的挑战在于国外的产品蜂拥而至，为此中国的药企如何更好地满足临床需求，则是体现国产创新药品临床价值的关键。

“医药创新是一个系统工程，它涉及到技术研究，保健、临床研究、监管审批、采购、知识产权保护和资本等问题，其中临床研究是是一个关键的环节。”全国人大代表、遵义医学院附属医院消化疾病医院院长庹必光表示，未来在整个医药产业发展过程中，临床研究问题是制约其发展的一个重要因素，一是从整体层面来看，临床研究普遍存在重研究轻临床的现象，二是从国家对临床研究重要性的认识层面来说，目前认识还不是很全面，同时也没有建立完善的临床研究体系。

“临床研究工作当中还有其他一些问题，第一是遗传资源管理问题，第二是临床研究管理范围问题，第三是临床研究管理程序问题，第四是临床资源问题。”全国人大代表、荣昌制药董事长王威东表示，因为临床研究是系统工程，所以需要政策层面的支持，包括国家层面制定相应的政策、制定临床研究未来发展的方向、重视对临床研究的扶持及临床研究中心网的建设等。

“另外，人工智能医疗器械的运用也是医药创新的体现，为此针对人工智能医疗器械全链条的监管问题、管理问题的探讨十分必要。这也是未来为争取我国在人工智能方面的国际话语权，建立国家的标准体系需要做出的尝试和努力。”全国政协委员、中国食品药品检定研究院研究员岳秉飞表示。

(责编：许晓华、李轶群)


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