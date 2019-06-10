中国整形美容协会医美线技术分会在京成立
2019年6月4日，中国整形美容协会医美线技术分会成立大会暨《线技术面部年轻化与形体塑造》新书发布与解读交流会在北京召开。
随着线技术应用越来越广泛，医美线技术分会成立的目的及意义就在于将从事线技术整形美容行业的医生队伍、线材厂商以及美容机构联合起来，通过技术培训、专家研讨以及线材研发合作，不断推动线技术的成熟发展以及推广，不断规范技术操作及市场氛围；不断更新、改革线材品质；使线材技术在修复重建、面部年轻化以及形体塑造等诸多方面有更加广阔的应用前景；不断填补线技术在整形美容领域理论及技术的空白，为更多的患者以及求美者提供更加有效及微创的治疗与美容效果，同时构建医师、技术、材料、市场四方交流共享平台。
总会杨蓉娅副会长和医美线技术分会石冰会长为八位副会长颁发证书
石冰会长也对分会接下来的工作进行了部署：第一、为尽快使线技术在面部以及身体各个部位的操作达成共识，将分别由各个副会长牵头组织对各个部位操作共识内容的拟定，争取在年底完成共识的撰写并予以发布；第二、对于整形外科名词当中的线技术方面也进行了部署，由副会长牵头，联合中华医学会整形外科分会面部年轻化学组的部分委员，共同完成整形外科面部年轻化相关名词的整理与确认；第三、在不久的将来能够由常务理事所在单位牵头，开展多中心的临床试验，对各类型线材在面部和身体各部位应用的最终临床效果，以及操作方法的优势提供临床依据。
医美线技术分会将长期进行医美线技术教育管理工作，促进医美线技术的专业化进程，加强对从业人员相关知识和临床技能培训，制定本领域相关技术标准、指南与制度，同时不断深入开展基础与临床科研工作，为促进医美行业的繁荣贡献绵薄之力，为线技术发展做出自身的贡献。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn