中国整形美容协会医美线技术分会在京成立

2019年6月4日，中国整形美容协会医美线技术分会成立大会暨《线技术面部年轻化与形体塑造》新书发布与解读交流会在北京召开。

随着线技术应用越来越广泛，医美线技术分会成立的目的及意义就在于将从事线技术整形美容行业的医生队伍、线材厂商以及美容机构联合起来，通过技术培训、专家研讨以及线材研发合作，不断推动线技术的成熟发展以及推广，不断规范技术操作及市场氛围；不断更新、改革线材品质；使线材技术在修复重建、面部年轻化以及形体塑造等诸多方面有更加广阔的应用前景；不断填补线技术在整形美容领域理论及技术的空白，为更多的患者以及求美者提供更加有效及微创的治疗与美容效果，同时构建医师、技术、材料、市场四方交流共享平台。

总会杨蓉娅副会长和医美线技术分会石冰会长为八位副会长颁发证书

石冰会长也对分会接下来的工作进行了部署：第一、为尽快使线技术在面部以及身体各个部位的操作达成共识，将分别由各个副会长牵头组织对各个部位操作共识内容的拟定，争取在年底完成共识的撰写并予以发布；第二、对于整形外科名词当中的线技术方面也进行了部署，由副会长牵头，联合中华医学会整形外科分会面部年轻化学组的部分委员，共同完成整形外科面部年轻化相关名词的整理与确认；第三、在不久的将来能够由常务理事所在单位牵头，开展多中心的临床试验，对各类型线材在面部和身体各部位应用的最终临床效果，以及操作方法的优势提供临床依据。

医美线技术分会将长期进行医美线技术教育管理工作，促进医美线技术的专业化进程，加强对从业人员相关知识和临床技能培训，制定本领域相关技术标准、指南与制度，同时不断深入开展基础与临床科研工作，为促进医美行业的繁荣贡献绵薄之力，为线技术发展做出自身的贡献。