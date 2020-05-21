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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

徐宝华：促进医美行业规范发展 提升消费者服务体验

2020年05月21日17:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电（记者孙博洋） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员，中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华在发言时表示，医美行业发展迅速，但也存在一些问题，应多举措并举促进行业健康发展，让中国的消费者享受到更好的医美服务，助力健康中国。

徐宝华在发言中认为，包括口腔美容在内的整个医疗美容行业在整体上是好的，但随着行业市场的不断扩大和迅速发展，也出现了一些问题，这也符合行业发展的客观规律，但问题出现了终究需要解决。

在谈到如何解决医疗美容行业中出现的问题时，徐宝华表示，首先，法律法规需要完善，行业自律规范也应尽快出台落地。第二，符合行业内共识的技术标准应该尽快出台，规范从业者执业。第三，提升业内执业者医生的技术水平，跟上技术发展和患者需求。第四，做好健康科普，提升消费者鉴别能力。

(责编：李轶群、孙博洋)


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