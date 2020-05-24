张国桥：非法医美机构的存在对行业的伤害最大

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，铜雀台医疗美容集团的总经理张国桥表示，在正规的医美企业中医疗质量、医疗安全基本可以得到保障，非法医疗机构开展的非法行为及使用的非流通产品，对行业破坏最大。

张国桥谈到，医美行业在国内经过20多年发展，已经逐步有了规范的手段，越是大的企业，越是在组织原则和法律框架内开展业务。而非法机构，因没有执照且操作简单，极易造成相关医疗事故。

对此，张国桥认为，相关监管部门应该在严格依法监管的基础之上，对重点突出的行为进行打击，并通过媒体曝光相关典型案件。一方面起到警示作用，另一方面也能帮助消费者规避相应风险。

“在这一行业中，存在大量‘三非’人员。”张国桥称，这部分人既不是学医的，没有医学证，同时也不在医院开展业务场。这类人群做医美，对行业和消费者来说破坏很大。