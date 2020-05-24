热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张国桥：非法医美机构的存在对行业的伤害最大

2020年05月24日20:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，铜雀台医疗美容集团的总经理张国桥表示，在正规的医美企业中医疗质量、医疗安全基本可以得到保障，非法医疗机构开展的非法行为及使用的非流通产品，对行业破坏最大。

张国桥谈到，医美行业在国内经过20多年发展，已经逐步有了规范的手段，越是大的企业，越是在组织原则和法律框架内开展业务。而非法机构，因没有执照且操作简单，极易造成相关医疗事故。

对此，张国桥认为，相关监管部门应该在严格依法监管的基础之上，对重点突出的行为进行打击，并通过媒体曝光相关典型案件。一方面起到警示作用，另一方面也能帮助消费者规避相应风险。

“在这一行业中，存在大量‘三非’人员。”张国桥称，这部分人既不是学医的，没有医学证，同时也不在医院开展业务场。这类人群做医美，对行业和消费者来说破坏很大。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn