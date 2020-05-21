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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

孙铁英：抗病毒药物使用要尽早 同时需注重合理规范

2020年05月21日16:03 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 20日，全国政协委员、北京医院大内科主任、呼吸与危重症医学科教授孙铁英做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”专场论坛上，孙铁英提出，抗病毒药物使用的关键就是及时、尽早，同时也需注重精准应用与合理规范。

援鄂抗击疫情期间，孙铁英作为国家医疗队成员主要负责重症和危重症患者的救治。“新冠肺炎是一种急性病毒性传染性疾病，需要在对症和支持治疗的基础上进行抗病毒治疗，并且，抗病毒治疗一定及时、尽早，尽可能地减少病毒对人体的损伤。”特别强调，至目前仍在寻找有效的抗新型冠状病毒药物，孙铁英说。

“新冠病毒感染可能会诱发全身的炎症反应，少数患者会出现免疫系统和脏器功能的损伤，或同时继发细菌、真菌等感染，因此会涉及到很多感染相关问题。”孙铁英指出，对于感染性疾病的治疗，首先要明确病原体和感染部位，精准给药，重视抗感染的综合处理。

在规范抗病毒治疗的同时，也需对抗菌药物也进行科学、规范使用。孙铁英认为，我们对新冠肺炎的疾病认知还非常不足，目前仍需要救治经验的细致分析与全面总结，与此同时，进一步探讨抗病毒药物的精准应用，要像抗菌药物管理那样在抗病毒药药物使用规范上多下功夫。

另外，孙铁英还提出建议，要从国家层面提高应对新发和突发传染病、烈性传染病的防控和救治政策，并通过改善和提升医疗技术来保护好医务工作者。

(责编：许晓华、李轶群)


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