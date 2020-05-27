专家热议儿童用药：秉持科学及安全的基本原则 多方合力促进儿童健康

人民网北京5月27日电（记者孙博洋） 近日，由由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在25日举行的主题为“关注儿童用药安全 促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，来自医疗卫生系统的多位专家学者以及一线从业者汇聚一堂，就保障儿童用药安全，儿童临床试验数据重要性和难点、鼓励儿童适用药研发，儿童医疗体系的建设及儿童药品安全产业政策等多项议题进行了深入研讨，在讨论中专家们发表了各自独到的见解。

儿童是祖国的未来 药物安全必须得到保证

在谈到近年来儿童用药现状以及儿科医疗发展的情况时，全国人大代表、河南省儿童医院院长周崇臣发言表示，现阶段，在各级政府和社会高度重视下，儿童健康事业实现健康发展，儿科医生实现进一步优化补充，儿童医院数量包括综合医院儿科设置增多、变强，儿童用药已纳入药品管理目录。

但同时，周崇臣也表示，目前我国还存在着儿童医疗需求未被满足和儿童专用药品短缺的情况，儿童用药存在的一些安全隐患，如药品规格不当，安全性低，剂型不足，不良反应高发，及儿童用药的口味不当等诸多问题。就此，周崇臣代表提出了三点建议：

第一，建议国家卫健委儿童用药专业委员会要牵头建立低龄儿童用药体系的平台，在短缺儿童药品品种的监测、适宜儿童药品生产、儿童药品适用情况检测等方面，协同我们的主管部门，开展相应的工作。

第二，建议我们国家跟儿童用药的生产企业足够的政策鼓励和相应的支持，引导我们药品生产企业加大开发适合儿童的剂型。

第三，建议医药主管部门要调整医药机构服务考核的标准，建立儿童用药标准化的体系，这样就允许药品的生产企业能调整产品的类型，供医疗机构使用儿童药品，以大剂量先期进入医院，医院再进行个体化的调剂。

在谈到儿童用药安全时，刘瀚旻提出，儿科需求非常大，老百姓对儿童疾病的关注也非常高。国家在政策制定方面已经给予了很多政策倾斜，但还是可以给儿童用药多制定一些特殊的政策，比如一些在成人药品采购上执行的政策可能不太适用于儿童用药采购，也需要根据实际情况，与时俱进，推进改革创新。

刘瀚旻还介绍了华西二院在保证儿童用药安全方面的经验。刘瀚旻表示，医院在选择儿童药品的时候，最关注的是临床是否需要。医院会根据孩子年龄的需要和临床需求确定采购的品种，最关注的还是药品的安全性。“所以一般我们药事委员会评价是否进一个药物时，要看适应症，另外看到底有没有或者有多少儿童相关的经验，来作为我们临床采购和选择药物的指导。”刘瀚旻说。

儿童用药须秉持科学安全原则 积极探索建立相关规则体系

在谈到儿童用药与成人用药不同时，首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科主任曹玲发言时表示，儿童不是成人的缩小版，儿童的器官功能均在生长发育，各个器官、脏器发育不完善，自身药物代谢有其独特性。因此，将成人药用量简单减少1/2或2/3用于儿童是不科学的。

北京大学第三医院儿科副主任周薇在发言中也表示，儿童用药的安全性问题很重要，儿童的所有器官都处在发育之中，如果使用了有害的药物会直接影响儿童以后的发育成长。

周薇还表示，儿童专用药及儿童剂型药品缺乏，成为一线儿科临床医生日常工作中的痛点。周薇还表示，推动药物补充儿童的临床数据非常重要，无论药物上市前还是上市后。采取儿童临床试验或其他可行方法，药企都应该提供补充药品的儿童相关数据。没有儿童数据的药物，会为临床医生带来很大的用药困难。在临床中，比如一些仿制药，虽然成分完全一样，但是用于儿童就可能有很大的问题。因为一点的不良反应，都会对儿童造成终身的遗憾。儿童健康了我们国家才会健康，必须重视儿童的数据问题。

她表示，希望相关部门能够出台相关扶持政策，扶持和帮助药企开展儿童用药研发，生产出更多种类针对儿童的药物产品，来服务于临床。

政策扶持鼓励临床研究 多方合力促进儿童用药安全

谈到儿童用药药品缺乏的问题时，上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林表示，我国正在陆续完善相应的政策法规，如健全儿童用药管理的相关制度，完善儿童临床用药的规范等等，其中比较重要的是国家卫生健康部门正在加快形成以临床价值和需求为导向的国家药物政策部门联动机制，儿童用药就是先行的领域之一。

国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院药学部主任王晓玲在发言中表示，儿童用药问题主要集中在儿童药的研发、上市前评价、上市后再评价，和临床使用等环节。所以要改善这一现状并解决问题，需要在研发阶段为孩子们量身定制。在新药上市前，进行必要的儿科人群临床研究，获得儿童用药数据。在上市以后规范使用、合理用药、个体化用药，加强儿童人群用药的综合评价，补充儿童用药的信息和数据。

王晓玲指出，“临床研究是制约我国创新药发展的因素之一，是儿童用药研发和创新的瓶颈，是解决儿童用药问题的必由之路。如果没有儿童受试者参加临床试验，只能使更多儿童成为无终止期的临床试验受试者。我们必须加强儿童药全生命周期的风险管理和控制。”

儿童用药问题主要集中在儿童药的研发、上市前评价、上市后再评价，和临床使用等环节。所以要改善这一现状并解决问题，需要在研发阶段为孩子量身定制。在新药上市前，进行必要的儿科人群临床研究，获得儿童用药数据。在上市以后规范使用、合理用药、个体化用药，加强对儿童群体的综合评价，补充儿童用药的信息和数据。她认为，临床研究是解决儿童用药问题的必由之路， 必须加强儿童药全生命周期的风险管理和控制。

在谈到如何保证儿童用药上市安全性问题时，药物制剂国家工程研究中心研究员王浩表示，要提升儿童用药安全性，加强对儿童药品疗效观察、安全性检测、不良反应收集等措施。儿童药品上市前，鼓励企业开展药品上市前的临床研究，提高临床成功率，保证儿童用药安全。同时，近期国家药品审评中心分布了《真实世界证据支持儿童药物研发与审评的技术指导原则》征求意见稿，这对于儿童药物的临床研究是一个令人鼓舞的文件。