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饮食起居要规律 对预防肝病很重要

2020年05月21日08:34 来源：新华网

天气炎热，人们很喜欢吃生冷的东西，首都医科大学附属北京地坛医院中西医结合中心主任王宪波表示，饮食生冷对肝硬化患者很不利，患者需要在生活中更加注重饮食的搭配并规律自己的日常作息。

其一，肝硬化患者胃肠道功能比较差，生冷的饮食，更容易损伤他的脾胃，容易出现腹泻、拉肚子、肠道感染。

其二，肝硬化往往有门脉高压，导致食管胃静脉曲张。吃生冷的东西会把食道曲张的静脉划破，导致消化道出血。这是在天气炎热的时候尤其要注意的地方。如果我们不加以注意，很可能会出现一些并发症。

王宪波表示，患者需要注意的是，第一，要针对病因进行抗病毒治疗。第二，要及时到医院定期检查。第三，要保持情绪的稳定和舒畅。第四，要注意调节饮食，多吃一些优质蛋白质。第五，起居要有规律。

王宪波指出，对于病毒病肝炎能发展成肝硬化的是乙肝和丙肝，要想延缓和阻断肝硬化主要是抗病毒，患者需要及时到医院检查，第一时间进行规范抗病毒治疗。

同时，王宪波强调，患者要保持情绪的稳定和舒畅。中医讲究情志的调理，认为肝病的诱发和进展和情志有关系。肝郁气滞、气滞血瘀等对肝硬化是很不利的。如果患者已经是肝硬化，可能在他生气的时候出现门脉压力升高、消化道出血、腹腔感染。

“最后，患者要注意调节饮食。我们主张吃一些有营养的食物，例如富含优质蛋白质、复合微量元素的食物。清淡饮食，少吃大鱼大肉。同时，起居要有规律，按时作息。中医讲‘人卧则血与肝’，即人在休息的时候血液才回流到肝脏里面滋养肝脏，发挥正常的功能。如果总是熬夜，血液不能很好地滋养肝脏，原有的肝病很可能会复发或加重，可能出现严重的并发症，或者导致肝硬化的加重。”王宪波说。（张馨心）

(责编：许心怡、崔元苑)


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