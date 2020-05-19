霍勇：借鉴疫情防控经验 推动慢病管理水平提升

人民网北京5月19日电 18日，全国政协委员，中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心脏中心主任霍勇做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，霍勇提出，疫情防控常态化对于心脑血管疾病防治既是挑战也是机遇。疫情防控中的优秀经验有利于慢病管理水平的提升，能够更好地推动健康中国建设。

“疫情防控的经验，为慢病防治提供了借鉴和参考。”霍勇指出，疫情当中采取的“人盯人”、“网格化”、“社区管理”、“互联网医疗”等一系列积极措施，也能够用于慢病管理手段的更新提升。

早期血脂筛查和对高危因素的识别是心血管疾病后续干预的关键。“目前国家公共卫生防治体系中，已经包括了高血压和糖尿病，但尚未纳入血脂筛查。”霍勇建议，未来也应逐渐把高血脂等危险因素纳入国家公共卫生防治体系，覆盖服务更多患者群体。

对于专科医师培训认证体系建设，霍勇表示，无论是在国家公共卫生事业新型体系下，还是市场化环境中，专科医师都应该得到合理的回报。专科医师的体系建设，对于医疗水平的提高和医疗质量的均值化都能起到重要作用。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛