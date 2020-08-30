直播预告：北京大学第一医院心血管专家霍勇解读超高危患者调脂治疗策略

血脂异常被公认为心脑血管致病的主要因素，是引起全身各处动脉粥样硬化的元凶。它发病隐匿，早期无明显症状，常以冠心病及脑卒中等严重的心血管疾病为首发表现，具有危害性大、发病率高、趋向年轻化、控制率低等特点。 然而与之对应的是，目前中国血脂异常却呈现出低知晓率、低检测率和低达标率的“三低”现状。

为切实提升心血管疾病整体防控水平，加速推进中国心血管疾病整体防控工作，遏制疾病上升趋势，实现提高预期寿命、降低慢病早死率的目标，助力健康中国建设。人民网·人民健康举办“加速中国心血管疾病防治体系建设——加强血脂异常的规范化管理”系列访谈。

2020年8月31日周一14:00-15:00，北京大学第一医院教授、亚洲心脏学会主席霍勇做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线畅聊血脂异常的规范化管理，解读超高危患者的调脂治疗策略，阐释“三高共管”的重要价值。

专家介绍：

霍勇，北京大学第一医院教授、亚洲心脏学会主席、世界华人心血管医师协会会长、世界华人医师协会副会长、国家卫健委心血管疾病介入诊疗技术管理专家组组长、国家卫健委心血管疾病（冠心病介入）质量控制中心主任、国家卫健委合理用药专家委员会心血管专业组组长。

作为我国心血管疾病领域的领军人物，霍勇教授积极推动中国心血管病介入诊疗技术的普及、规范和发展，取得了业界公认的成就和声誉。同时，在国家心脑血管疾病防治，尤其是创新型的H型高血压和脑卒中预防、急性心肌梗死救治体系和胸痛中心建设中作出突出贡献，居国际领先地位。并主持全国心血管病症质量控制和专科医师培训和认证体系建设，牵头制定多项国家疾病诊疗标准和心血管专业的指南和共识（30余项）。

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心血管疾病最重要的干预手段是控制危险因素，除了要避免吸烟、大量饮酒、运动减少等不良生活习惯，最重要的就是管理好“三高”疾病。如果能有效实现高血脂、高血压、高血糖这三重危险因素的共同管理，能更好地改善心血管疾病的防治工作。

国家心血管病中心统计显示，我国血脂异常人数已经超过4亿。中国高血压调查研究组早前公布的研究结果显示，我国35岁以上人群中，血脂异常患病率达34.7%，而知晓率、治疗率和控制率仅分别为16.1%、7.8%和4%。与庞大的血脂异常患者数量相比，很多人并不清楚血脂异常是导致心脑血管疾病的重要危险因素，也不知道血脂达标的重要性。

低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）是血脂中的“坏胆固醇”，也是反映血脂水平的重要参考依据。心血管危险程度越高的病人，需要更低的LDL-C治疗目标值，才能最大限度地减少心血管事件的发生风险。

他汀类药物是治疗血脂异常的基石，但对于超高危动脉粥样硬化心血管疾病（ASCVD）患者来说，他汀治疗往往无法帮助他们达到严格的LDL-C治疗目标值，需要在他汀基础上联用其他非他汀类药物（如：PCSK9抑制剂、依折麦布），加强对LDL-C水平的控制。

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