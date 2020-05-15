是“活泼好动”还是“多动症”？

提及多动症，许多家长的反应都是孩子精力旺盛一天动个不停，调皮又不听话。殊不知，活泼好动并不等于多动，多动症表现多样且难以辨别。开学以来，许多家长带着小孩到重庆医科大学附属儿童医院问诊，询问自家小孩是否有多动症？看完此文，应该可以为你答疑解惑。

难以识别的多动症

重庆医科大学附属儿童医院儿童青少年生长发育及心理健康中心副主任陈立主任医师介绍，多动症的全称是注意缺陷多动障碍(简称ADHD)，属于一种神经发育障碍。在中国，儿童ADHD患病率为6.26%，约2300万儿童患者，注意缺陷、多动和冲动是多动症的三大主要症状。

多动症的孩子经常表现出不分场合的、过分的喧闹和捣乱，不停地说话，经常坐立不安，手脚不停地拍打、扭动，情绪不稳定，易冲动，不分场合的发脾气，老师、家长根本控制不住。此外，还有一些多动症的孩子并不表现出多动或冲动的症状，而是表现出与发育水平不相符的注意缺陷，频繁走神，这种类型的多动症孩子在学龄前和低年级不易被发现。多动症常见于学龄前和学龄期儿童，但有60%~80%患儿的症状会持续到青春期，50.9%会持续到成年期，在我国，ADHD患者就诊率不足10%，而其中仅有1/3的患者接受了正规治疗。

“多动症孩子的疾病识别和诊断是有一定难度的，需要专科医生来判定。”陈立说，多动症的诊断比较复杂，需要详细地询问病史，全面分析各方面信息，比如是否有核心症状、功能损害、严重程度及共患病等。

警惕多动症的反弹

陈医生告诉记者，70%以上的孩子经过治疗后，多动症症状可以得到明显缓解，并逐渐融入正常的生活、学习。但需要注意的是，对于患有多动症的小孩，医护人员的治疗是一方面，家长对孩子的照顾和关爱也有着举足轻重的意义。如果疏于关心，多动症症状就可能反弹、加重。

“牛牛今年就读初三，他的父母都是公职人员，平时工作就比较繁忙。在小学四年级，牛牛就在我中心被诊断为多动症，综合干预治疗后症状和功能明显改善。前段时间，因为疫情影响，牛牛很多时间都是一个人在家，家长和他交流较少，玩游戏时间比较多。没隔多久就发现牛牛脾气变得十分暴躁、易怒，作业完成情况也差了很多。”陈医生跟牛牛交流后发现，他的父母要负一定的责任。原来，牛牛有时兴致勃勃地想跟父母分享、交流在网上看到的相关新闻和知识，但父母往往没说几句话，就转到学习问题上，这让他感觉很失落。加上长时间没跟同学、老师见面交流，牛牛的心态也发生了转变，开始不愿意跟父母交流，态度也变得暴躁，多动症症状出现了反弹和加重的情况。随着对牛牛开展心理疏导和行为管理，配合持续稳定的用药，牛牛逐渐融入了正常的学习。

综合治疗多动症

关于多动症的治疗，陈医生说目前主要以综合治疗为主，包含药物和非药物治疗。在药物治疗上，目前中国获批上市的包括中枢兴奋剂及选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂，均需在专业医生指导下服用。非药物治疗包括行为治疗、家长培训和教师培训等，尤其家长培训很容易被忽视。事实上，父母的一言一行对于患儿的影响很大，不正确的教养观念甚至会加重孩子的病症。

陈立提醒，作为家长，在对待有多动症的孩子时，有以下几个方面需要注意：一是足够的交流沟通。在和孩子交流时，可以尝试多聊聊孩子的兴趣爱好、想吃什么东西、生活学习中的趣事等，不要开口就“单刀直入”只问学习；二是给孩子安全感。对于一些非独生子女来说，父母的关心侧重点往往会更偏重年幼的孩子。殊不知，没把握好的侧重，会让年长的孩子认为这是“偏心”；三是给孩子自我认同感。患有多动症的孩子在同学中可能不会那么受欢迎，得到来自同学的认同不多。因此，家长应对孩子的优点多鼓励，逐渐让孩子有自我认同感，从而更好地融入校园生活。（记者 文翰）