开学第一课：孩子上学不专心，家长需要担心吗？

9月新学期，又有一波小朋友告别了可以“坐着哭、躺着哭、成群结队一起哭”的幼儿园，背起小书包进入要求更加严格的学校；

又有一波小同学升入更高的年级或教育阶段，接触到新的科目、新的知识或者新的老师和同学，当然，还有更难的作业；

又有一波家长大朋友开始发愁：

“虽说万事开头难，但我家孩子这入学季，是不是也太难了一点？？？”

愉快的假期之后，你的孩子是否出现各种各样的“开学综合征”？

?早上起床困难，学校课堂上打瞌睡；

?上课不专心，频繁做小动作；

?不愿意交新朋友，不配合、甚至顶撞老师；

?和其他小朋友发生矛盾、争执；

?情绪大起大落，爱发脾气；

?不愿意写作业；

?考试、测验成绩下滑；

?不愿意上学；

……

家长们早上绞尽脑汁哄孩子起床、上学，晚上斗智斗勇监督孩子写作业，回过头来又因为老师的“告状”连环call而产生担心：我家孩子为什么会这样？是不是真像其他人说的，患了多动症？我是不是要带他去看医生？

家长先别急，这些可能是孩子对新学期“水土不服”的表现。

为什么在开学时孩子更容易叛逆、上课开小差？

上述“开学综合征”很可能是因为孩子难以适应新的环境和压力引起的。尤其是对进入更高教育阶段的孩子来说，他要告别熟悉的老师和朋友，来到新的环境中，学校的生活学习方式、师生关系、纪律要求都产生了很大的变化，课业难度也明显增加。如果孩子在各方面都还没做好准备，应对不及，就很容易产生焦虑、不安的情绪，甚至演变为厌学、孤僻，产生攻击行为。

在这期间，家长需要密切注意孩子的情绪状态，严厉管教甚至体罚只会让孩子压力更大，适得其反。家长应耐心帮助孩子应对、缓解新学期压力，与孩子建立良好的沟通，倾听他们的真实想法和需求，询问在学校是否遇到困难或受到他人欺负。

有些孩子习惯了假期中家长围着他们转，甚至可能故意破坏纪律，让老师把家长请到学校；也有一些孩子在小学时班里名列前茅，进入初中难以适应学习节奏，自信心受到打击，因此不愿意上学；还有些孩子单纯只是对假期的轻松恋恋不舍，对要求严格的课堂产生抵触。

大部分孩子学期初始的不良表现来自对新环境的“水土不服”，往往能够在自己的调节或者父母、老师的耐心帮助下渐渐适应，回归以往的表现水平。

但要注意的是，在这些表现中还存在另一种可能性：这就是孩子的常态，只是在进入新学期后，因无法融入环境或者他人评价反馈而表现更加明显了。在养育孩子的过程中，你可能遇到以下情况1：

1、你的孩子和其他同龄孩子相比，表现得极为活跃、不专心、冲动，且这种症状至少已经持续6个月。

2、很长时间里，周围其他人对孩子的评价都是自控力差、非常活跃、冲动且注意力不集中，和其他同龄孩子在一起时，他表现得比平常更缺乏自制力。

3、和其他父母相比，你们需要投入更多的时间和精力去管教孩子，因为他更容易作出危险举动或者陷入麻烦。

4、因为你的孩子过度活跃、冲动、情绪化或者容易做出带有攻击性的行为，其他孩子不喜欢和他一起玩，并且有意疏远他。

5、在过去数个月的时间里，老师一直向你反馈，你的孩子有严重的行为问题。

6、当你和孩子在一起时，你经常容易发脾气，无法控制冲动；在管理和养育孩子的过程中，你非常疲劳，甚至沮丧。

在临床上，孩子多动、冲动和注意力不集中的表现“与发育年龄不相称”和“至少持续六个月”是很重要的诊断标准，当遇到上述情况的一种或几种时，家长就应该认真考虑前往具有资质的儿科医院，对注意缺陷多动障碍（ADHD）进行专业评估了。儿童精神障碍领域专家共识认为，ADHD早期发现、早期诊断、早期系统治疗对孩子的预后和功能康复至关重要2。

在新的学期里不论孩子们的表现如何，他们都是我们心中最好、最可爱的孩子。前路是他们自己的，但我们能做到的是守护、陪伴他们成长，为他们塑造一个展翅翱翔的空间。

参考文献：

1.郑毅, 刘靖主编. 中国注意缺陷多动障碍防治指南(第二版). 中华医学电子音像出版社. 2015.

2.(美)RUSSELL A. BARKLEY著. 王思睿等译. 如何养育多动症孩子:给父母的权威完全指导. 中国轻工业出版社. 2016.05,

（文章来源：北京医学奖励基金会）