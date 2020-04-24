关爱多动症儿童 2020年关爱周系列活动将正式启动

注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD，俗称多动症）是一种起病于儿童时期、以与发育水平不相符的注意缺陷、多动和冲动为主要表现的神经发育障碍。全球约有6%-9%的学龄儿童受ADHD所累，中国ADHD患病率为6.3%，患儿数量超过2300万，而就诊率却仅为10%。

4月26日，由中国青少年发展基金会联合中国青年出版总社、人民网·人民健康发起的“2020年ADHD关爱周暨青少年心理健康校园行公众疾病教育项目”启动会将于线上举办。届时，中国青少年发展基金会、中国青年出版总社、世界卫生组织、亚洲ADHD联盟等机构领导以及学校校长代表、学生家长代表将共同参加网络会议。

活动以校园科普讲座为基础，开展医教结合活动，通过“媒体+”方式，构建线上交流平台，搭建政府、医院、学校、媒体、科研院所和社会力量联动机制。全面提升社会各界对ADHD的认知，关注中国青少年人群心理健康问题，呼吁公众关注、关爱ADHD患儿，为促进儿童及青少年心理健康发展提供支持。

青少年处于人生发展的重要阶段，在适应生理成长带来的改变的同时，亦要面对社会环境带来的挑战。心理障碍已成为阻碍全球儿童及青少年身心健康发展的重要因素，其发生率和精神障碍患病率逐渐上升。《儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》提出形成学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式，以及各级各类学校建立心理服务平台或依托校医等人员开展学生心理健康服务，学前教育、特殊教育机构要配备专兼职心理健康教育教师为总体行动目标。

据了解，青少年心理健康校园行活动将在全面开学之后在全国各地小学陆续举办，邀请当地ADHD领域医生作为主讲专家，面对教师和家长开展线下讲座。活动覆盖北京、上海、广州、杭州、成都、西安、郑州等重点城市，共举办260场讲座。通过介绍ADHD在中国的情况，关注ADHD儿童的要求与沟通问题，提高家长和老师对ADHD疾病认知，促进学校、教师与家长积极行动与沟通，搭建ADHD医教结合诊疗模式。

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