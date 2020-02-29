一场特殊的心理疏导——光谷方舱“隔屏问诊”

2月27日下午，武汉光谷方舱医院I舱走廊中，新冠肺炎患者任先生正在接受一场特殊的心理疏导——通过视频远程连线同济医院精神科教授杨渊，接受问诊。

据了解，今年60岁的任先生，已在武汉光谷方舱医院进行了九天的隔离治疗。而任先生的父亲前几日因新冠肺炎去世；妹妹因从外地回家过年时感染而被送医抢救，刚刚出院；自己以及夫人、孙子也先后感染，新冠肺炎影响了他们整整一家人。

父亲的去世让任先生常感内疚、自责，家人的情况也让他牵挂不已。他虽然症状不重，但总担心病情是否会进一步恶化，是否会在方舱医院内再次感染，又是否会在出院后传染家人……很长一段时间内，在这些负面情绪的困扰下，任先生经常做噩梦又总是惊醒。

为寻求帮助，任先生将困扰告诉了方舱医院的医务人员，医务人员迅速将这一情况反馈给方舱院长、华中科技大学同济医院神经内科教授唐洲平。唐洲平则紧急联系了同济医院精神科专家杨渊，希望能够通过方舱内的视频远程会诊平台，由杨渊为任先生提供“面对面”的心理疏导。

同济医院精神科专家杨渊正在与患者进行“面对面”的心理疏导

“很遗憾听到您家人感染以及去世的事，您这段时间非常不容易，一定很难过。”在心理疏导过程中，杨渊首先安慰了任先生，并对他的遭遇表示理解。

“经历这些，有一些紧张，产生睡眠问题是正常反应，不用太担心。每天都会去想这些事情也正常，不用刻意回避。”杨渊说。

随即杨渊提出了针对性建议：“平时可以通过在方舱的室内运动、阅读、写作或娱乐活动来调节情绪。如果明显焦虑，还可以通过呼吸放松、正念放松、肌肉放松等训练方法调节。情绪和睡眠会对免疫力产生很大影响，如果无法自我调节，建议短期服用抗焦虑等辅助改善的药物。这些药物不会成瘾，请放心。”

在接受了杨渊的远程心理疏导后，任先生表示：“非常感谢医生能听我聊这些事情。今天是最近一个多月来，我第一次打开心扉，说出来感觉好多了。”

此外，杨渊介绍：“疫情期间，类似任先生这样焦虑、失眠的患者并非少数。患者感染新冠肺炎后，总是担心病情加重、复发或传染家人等问题，从而出现莫名的紧张、恐惧、失眠等情况，严重者甚至彻夜不眠。据最近的调查发现，新冠肺炎患者的焦虑、抑郁和失眠问题非常突出，达50%以上。很多研究表明，焦虑和失眠会降低免疫力，从而影响患者康复。”

杨渊建议：“希望方舱医院工作人员在积极治疗肺炎的同时，能够密切关注患者的情绪和睡眠。若发现异常可及时与我们联系，通过视频远程问诊平台跟患者进行沟通、疏导。未来，我们还可以继续通过远程方式，为更多群体做认知行为治疗、正念减压治疗，希望能在短时间内快速缓解病人的压力应激。”

武汉光谷方舱医院院长唐洲平介绍：“前来支援的湖南心理医生团队已于27日中午抵达光谷方舱医院，下午也在方舱外通过视频远程问诊平台全程观摩了杨渊的问诊过程并进行了交流学习。今后光谷方舱的心理咨询工作将主要由这支团队负责，若有特殊情况也会继续邀请杨渊教授团队进行远程指导。”

据了解，除视频远程问诊外，光谷方舱还有很多其他“硬核”技术手段用于疫情防控，比如建舱初期就部署的同济医院一体化云平台，可以实现收治时为患者快速建档，自动分配床位；治疗时将患者信息存储在云端，同济医院多院区医疗资源共用共享；转院时一键推送，实现患者治疗过程连续化；与同济医院共享数据直报系统等。另外在这里还有全国首家采用的无人驾驶车配送系统，可自动连续监测患者血氧饱和度/心率的智能手表，用于防止病人擅自离舱的电子围栏等，是真正的“智慧方舱”。