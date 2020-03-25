工信部：国家中小学网络云平台可满足5000万学生同时在线学习

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，为保障延期开学期间“停课不停学”，教育部同工信部开通了国家中小学网络云平台，我部积极配合教育部组织中国电信、中国移动、中国联通、百度、阿里、华为、网宿科技等7家企业全面提供技术支持和通信保障，协调相关的企业提供了7000台服务器，90个T的网络带宽资源，能够满足5000万学生同时在线学习。

韩夏介绍，根据教育部对平台的运行保障需求，工信部组织互联网企业通过调配计算、存储、分发等资源，保障平台的应用服务平稳。组织基础电信企业调配带宽和短信资源，保障平台网络和短信通道顺畅。

韩夏表示，自2月17日国家中小学网络云平台开通以来，根据中央电教馆的统计，平台已开设119门的学科课程。截至3月24日，共播出小学、初中、普通高中课程1917节，累计浏览量达9.94亿次，累计访问量达7.75亿人次，通过平台进行在线学习的学生累计超过了1.95亿人次。期间整个系统运行平稳通畅，下一步工信部继续加强协调统筹、做好全国中小学“停课不停学”相关保障支撑工作。