再见方舱医院 愿再也不见

3月10日，位于武汉市的洪山体育馆武昌方舱医院举行休舱仪式。在武汉的所有方舱医院中，武昌方舱医院是最后休舱的。当日，这个方舱医院里的最后一批患者将全部出舱。至此，武汉方舱医院全部休舱。从2月5日收治首批患者以来，武汉16家方舱医院共收治新冠肺炎轻症患者12000多人。（相关报道见04版）

在网友“祝早日关门”的念叨声中，武汉方舱医院终于全部休舱。作为艰难时刻的应急之举，方舱医院自诞生伊始便备受关注。其短暂而闪耀的存在，注定会成为这场抗疫大战的厚重注脚。作为“应收尽收，应治尽治”策略的重要实施载体，方舱医院一方面给轻症患者提供了安全的避风港湾，另一方面也从前端有效切断了传染源。运转一个多月的方舱医院，成功完成了自身的历史使命。但，方舱模式、方舱经验、方舱精神，必会永存。

回溯不算长的“方舱史”，可谓五味杂陈。所谓“方舱医院”尽管早已有之，但是在武汉战疫中启动，还是经历了一番曲折。应该说，“武汉方舱”，本身就是试错和纠偏之后的产物，是我们对新冠肺炎认识加深之后的紧急补救。想必所有人都还记得，最初武汉采取的做法是，“轻症患者回家观察，自我隔离”，其结果是惨痛的，很多轻症拖成重症、一人传染一家。痛定思痛，方舱医院被提上案头，随后几天数十家方舱医院建成投用，为武汉决胜做出了关键贡献。

突发传染病的应对千头万绪，其至关重要的一点，就是如何解决“暴涨的就诊量”以及衍生的“床位挤兑”现象。之于此，方舱模式可以说是立竿见影。当床位数的增长速度超越了确诊人数的新增速度，当“人等床”变成了“床等人”，这场疫情防控大战便迎来了曙光。方舱医院所提供的，不仅是专业的医学看护，更是一份心理安抚。我们看到，方舱内不少患者以乐观对抗病毒，自我开解、相互慰藉；我们看到，和谐的医患关系，在其中再次闪耀出人性的光亮。

是“轻症患者集中生活的社区”也是专业医院，是抗疫最前线也是“网红方舱”。如果说，强力的动员力量、高效的资源调拨以及奇迹般的建设速度，成全了方舱的最初架构，那么，苦难之下所激发的共济互助，医者仁心所支撑的人道情怀，则赋予了方舱以灵魂……记住我们曾经的恐惧和慌乱，记住我们付出的努力与抗争，记住方舱医院，记住一种纾解危机、治病救人的办法，记住一段特殊的相遇缘分与相处经历。

再见，武汉方舱医院！记忆将永恒，只愿再也不见！