境外输入病例治愈率超过95%

5月12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请参加过援鄂抗疫和长期从事传染病护理的工作者代表回答媒体提问。

“今天是第109个国际护士节，在此，向全国广大护理工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问！”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上表示。

他介绍，5月11日，境外输入确诊病例累计治愈出院1611例，治愈率超过95%。近日再次出现本土散发病例和聚集性疫情，提示疫情防控常态化不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。属地、部门、单位和个人要落实好“四方责任”，查找薄弱环节，堵住反弹漏洞，构筑群防群治的严密防线。

他同时提到，国家卫生健康委已向吉林舒兰派出工作组，会同当地做好医疗救治和流行病学调查等工作。

“护士的工作服务于广大人民群众生命的全周期，从出生到死亡，每一个人都离不开护士。”中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任、第43届南丁格尔奖章获得者吴欣娟出席了发布会。

她说，护士并不是有些人想象中的，只是打针、发药和基础护理工作，其实护士在专科护理、病情观察、危重症患者的救治以及并发症的预防、健康教育、心理支持方面也都发挥着重要的作用。

吴欣娟表示，这次新冠肺炎阻击战是对护士技能和职业精神的一次考验，“比如我们所在的北京协和医院援鄂抗疫国家医疗队，工作在武汉同济医院中法新城院区危重症监护病房，我们收治的患者都是危重症患者，护理工作难度大，风险高。在这个过程中，我们会针对每一个患者为他们提供个性化、责任制的整体护理，从基础护理到专科护理再到心理护理，为患者提供全方位、精细化、高质量的护理”。

她介绍，在这次疫情期间，我们在原有护理门诊的基础上，通过互联网进行线上的护理咨询，扩大了线上护理咨询，很大程度上为这些慢病、居家状态下的病人解决了健康问题。

吴欣娟说，在老龄化护理方面，护士更是应该发挥主力军的作用。当前，我们国家65岁以上老年人口已经达到了1.7亿以上，特别是失能和半失能老年人口已经达到了4000万以上，老年人常常伴有多种疾病。

“比如像压疮、肺炎，对于卧床的老年病人，特别是居家老年病人，这种并发症，应该说发生率还是很高的，一旦发生了，对老年人的生活质量、对家庭的负担，以及给他们带来的痛苦是非常大的。在这个过程中，我们护士可以通过预防和指导，对他们进行指导，这些并发症都是可以预防的，护士可以发挥非常重要的作用。”（记者 孟亚旭 刘艺龙）