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全国现有重症病例首次降至10例以下

2020年05月12日08:31 来源：北京青年报

5月11日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至5月10日，全国连续26天无新增死亡病例，现有重症病例首次降至10例以下，境外输入现有确诊病例降至100例以下。最近14天，7个省份报告了新增本土确诊病例，本土聚集性疫情相关病例继续增加。

北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮在会上介绍，北京的病例以输入性病例为主。“到现在，北京发现和报告了593例新冠肺炎病例，其中输入性病例377例，占总病例数的64%。其中，国内输入到北京的输入性病例有199例，境外输入到北京的病例达到了174例，这和首都在全国和全球的影响是密切关联的。”

雷海潮表示，北京在全国相对比较早报告发现了境内输入北京的病例，同时也是比较早发现境外输入病例的城市。“这一方面说明北京与全国其他城市、与世界其他国家和地区联系比较紧密，同时也表明，北京医疗卫生系统、卫生专业技术人员在发现疫情的敏感性方面是比较高的，能够在第一时间捕捉到疫情的蛛丝马迹，并且进行诊断、进行报告。 ”

雷海潮介绍，早在1月中旬北京17所疾病预防控制中心就已具备核酸检测能力，2月初部分三甲医院具备核酸检测能力，这对于早期快诊快检起到了推动作用。他还提到，北京发热门诊和住院的患者要进行核酸检测。“对于到北京来就诊的，除了来自于中高风险地区这些特定地区的人员之外，不再要求大家居家隔离或者集中观察14天，但是一定要有健康码，要坚持测体温，这些基本的要求要通过。”(记者 孟亚旭)

(责编：李轶群、许晓华)


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