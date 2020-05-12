南丁格尔奖章获得者吴欣娟：护士为患者提供全方位、精细化、高质量的护理

人民网北京5月12日电 （许心怡）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，中华护理学会理事长、北京协和医院护理部主任、第43届南丁格尔奖章获得者吴欣娟表示，今年是南丁格尔诞辰200周年，也是世界卫生组织确定的“国际护士和助产士年”，世卫组织高度肯定了护士和助产士对全人类健康所做出的重要贡献。这次新冠肺炎阻击战是对护士技能和职业精神的一次考验。北京协和医院援鄂国家医疗队，工作在武汉同济医院中法新城院区危重症监护病房，收治的患者都是危重症患者，护理工作难度大，风险高。在这个过程中，护士会针对每一个患者为他们提供个性化、责任制的整体护理，从基础护理到专科护理再到心理护理，为患者提供全方位、精细化、高质量的护理。

吴欣娟介绍，在这次战疫的阻击战中，很多专科护士凭借丰富的专业知识和技能，通过和医生的密切合作，降低了并发症的发生，也使护士的价值得到充分的体现。“在疫情初期，护士们就拍摄了视频，如何正确的洗手、如何戴好口罩，在网上进行了发布，为提升民众的防护知识、防护意识，护理人员发挥了积极的作用。”

吴欣娟指出，在老龄化护理方面，护士更是应该发挥主力军的作用。“当前，我国65岁以上老年人口已经达到了1.7亿以上，特别是失能和半失能老年人口已经达到了4000万以上，老年人常常伴有多种疾病。比如像压疮、肺炎，对于卧床的老年病人，特别是居家老年病人，这种并发症，应该说发生率还是很高的，一旦发生了，对老年人的生活质量、对家庭的负担，以及给他们带来的痛苦是非常大的。” 吴欣娟说，在这个过程中，护士可以对他们进行指导，这些并发症都是可以预防的，护士可以发挥非常重要的作用。”

“现在我们也有越来越多的专业技术精湛的护士出专科护理门诊，比如腹膜透析的专科护士出门诊，为腹膜透析患者提供治疗和相应的指导。比如糖尿病的专科护士出门诊，为糖尿病病人给予饮食和用药的指导等。” 吴欣娟介绍，特别是在这次疫情期间，我们在原有护理门诊的基础上，通过互联网进行线上的护理咨询，很大程度上对于慢病、居家状态下的病人很好地解决了健康问题。正如世卫组织总干事谭德塞博士所说“护士是各个国家卫生体系的中坚力量”。