南丁格尔奖章获得者王新华谈使命和担当：誓死护佑大家的健康和生命

人民网北京5月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。针对什么是“军队医护人员的使命和担当”这一问题，解放军总医院第五医学中心副主任护师、第45届南丁格尔奖章获得者王新华作出了解答。

“穿上军装，我是一名战士，披上白衣我又是一名护士，我们不仅承载着白衣天使救急扶伤的使命，更肩负着祖国和军队赋予的责任与担当，那句“平时保健康、战时保打赢”的口号早已内化于心、外化为行。平时我们不仅要掌握过硬的专业技术和战伤救护本领，还要练就强健的身体素质和超强的心理素质，当祖国和人民需要的时候，才能立即奔赴战场，冲锋陷阵。”王新华说。

王新华说，新冠疫情发生后，包括解放军总医院在内的军队医疗系统4000多名医护人员驰援武汉，其中护理人员就占了一大部分，当面对巨大的困难和危险，就像一位战友说的那样，“请全国人民放心，面对疫情，中国军队誓死不退，誓死护佑大家的健康和生命”。

王新华认为，这就是军队医护人员的使命和担当。作为一名军队的护理工作者，感到特别的光荣和自豪，无怨无悔。