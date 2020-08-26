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首都医科大学附属北京朝阳医院举办2020年专科护士主题汇报会

2020年08月26日16:20 来源：人民网-人民健康网

8月25日，首都医科大学附属北京朝阳医院举办了主题为“专业、专注、发展，担重任而见精神”的专科护士主题汇报会，旨在展现专科护士在各专业领域所取得的成绩，推动护理专业的发展。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长李晓北在致辞中表示，希望专科护士不断实现自我价值和追求，快速成长，发挥榜样作用，从而带动整个护理团队的发展，而医院会一直陪伴和支持专科护士的成长，并且充分肯定了本次活动的意义，预祝此次汇报会顺利进行。

朝阳医院护理部主任高凤莉在进行总结发言时，赞扬了专科护士们在汇报活动中所展现的精神面貌，宣布了获得前十名的优秀专科护士名单，并表明专科护理发展之路任重而道远，鼓励大家不断学习并学以致用，多将新的东西和理念应用到临床指导实践，并保持对专科护理领域新技术、新项目的研究和探索，希望每一位专科护士都能发挥其自身的价值，起到骨干标杆的作用。

在汇报会上，通过前期选拔进入最终汇报环节的34位专科护士依次上台进行了精彩的汇报，对工作进行了量化的说明和详细的讲解，结合自身工作经验分享专科护理心得。专家评委们分别从专科成就，目标规划的明确性、可行性，汇报表现等方面对专科护士的汇报逐一进行了考量并点评。

(责编：董童、杨迪)


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