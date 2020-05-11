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专家谈救治体会：宝贵经验、重症管理、规范治疗打赢新冠阻击战

2020年05月11日17:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月11日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京市新冠肺炎救治专家组成员、地坛医院院长李昂表示，在这次救治工作中有三条体会。

李昂介绍，第一，既往防治工作提供了宝贵经验。2003年非典，北京市高度重视，在救治体系建设中做了很多工作，促进了北京地坛医院以及北京佑安医院、北京小汤山医院等诸多医院的发展和建设。这次疫情出现，北京采取了分级分区收治策略，建立两个体系，一是每日专家评估体系，一是重症会诊体系，选派很多优秀医务人员，增加到定点医院，即地坛医院，佑安医院、小汤山医院，保证危重病人的救治成功。地坛医院在上级领导的安排下，得到全市市属医院7家14名特别有经验的重症医学的专科护士增援。此外，全市ICU重症医学专家也有几位增援到佑安医院。

第二，加强了重症救治管理，在科室管理情况上，重症医学科对ICU病房整个建制是主诊医生负责制，以一位副高以上职称大夫带领工作，他每天坚守在病房，有病情变化时他要及时对病情进行处理。从全市管理方面看，我们组织了重症救治专家组，集中全市最优秀力量，专家每天通过远程会诊来提高效率，而主管医生要定期即每天下午3点跟专家组汇报整个病情变化，以及救治进展，保证救治水平是全北京市级甚至是全国级水平。普通病房实施的是每天2次以上系统评估，及时把危重病人和重病人列出来，及时转到ICU进行重症监护和救治。医院对重症以及危重症病例的救治实施每天会商制度，并把一些相关的信息向北京卫健委汇报，便于其指示协调及资源分配，做到多学科都在这里参与，多个医院都提供支持，充分发挥合力作用。

第三，这次治疗是特别规范的诊疗救治体系。在患者救治过程中，每人的病情都不同，甚至原来的基础疾病都不同，我们做到一人一策，把行之有效的措施做实、做细。归纳起来有以下几点，一是实施中西医并重方案，综合考虑每一位危重病人全面情况，慎重使用抗病毒药物治疗。二是严格掌握糖皮质激素使用指征，对严重急性呼吸窘迫综合症合并严重浓度性休克病人，我们才给予小剂量、短疗程治疗，保证病人相对的安全和药物的有效作用。三是合理使用抗菌素。这次新型冠状病毒肺炎是病毒，原则上不使用抗菌素，只有出现明确继发细菌感染时才给病人应用。四是这是呼吸道为主的疾病，合理使用呼吸支持技术很重要，我们有鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气，给的无创的一些支持，当这些效果都不好时，再气管插管，虽然医务人员会有一些风险，但我们也积极治疗，做有创通气治疗对病人的抢救成功率起到了巨大作用。

李昂表示，当病人得到有效治疗，效果不错时，早期对他进行康复训练也非常必要，病人带着呼吸机，插着管子，两到三个人扶着他，在指定区域里站立、走动，及早的功能训练会对患者恢复有特别大的作用。

“对新型冠状病毒肺炎，我们对它的认知、治疗还处于发展阶段，在整个治疗初期，平均住院日是十几天，到目前平均住院日已超过20天，这不是我们的效率降低了，而是认识深化了，治疗更系统了。对新型冠状病毒肺炎还有很多未知需要我们探索，在未知面前我们要冷静对待，深入的研判，我们追求的是治疗的效果，是患者的生命质量。”李昂最后说。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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