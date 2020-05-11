被列为四大顽症之一 哮喘未必都是遗传惹的祸

“哮喘不仅受遗传影响，也受环境因素影响。家长要加强对哮喘的认知和家庭防治，为孩子创造低敏环境。”5月5日，第22个世界哮喘日，湖南省人民医院儿童医学中心主任钟礼立发出如此呼吁。

哮喘，是全球常见慢性疾病之一，也是被世卫组织列为疾病中四大顽症之一，是仅次于癌症的全球第二大致死和致残疾病。目前，全球至少有3亿以上哮喘患者，我国约占3000万。据科技日报记者了解，我国哮喘病患整体控制率并不佳，甚至城区患者控制率都不足三成。近年来，无论成人或是儿童群体，哮喘患病率和发病率还在明显攀升。

尽管哮喘是人群中如此“普及”的气道疾病，但人们的认知却远远未“普及”。譬如，儿童哮喘与环境的关系。

近期，湖南一名4岁半女孩因咳嗽、气促不止而入院检查，确诊为哮喘。不过，家人却很困惑：孩子以前从未有哮喘，家人也无哮喘史，这哮喘是咋得来的？经了解，受疫情影响，孩子没上幼儿园，住在了乡下爷爷奶奶家。天气渐热，老人考虑当地生活环境中蚊虫较多，担忧孩子被蚊虫叮咬，遂点蚊香驱蚊。

“这应该是长期接触烟尘诱发的哮喘。卧室空气流通不畅情况下，蚊香释放的烟尘会严重污染空气。孩子长期在这种浑浊环境中，呼吸道受极大刺激，容易诱发哮喘。”钟礼立说。

近年全国流行病学调查显示，儿童哮喘患病率平均每10年增加约50%。其中，过敏性哮喘又占40%—50%。因此，尽管儿童哮喘多为基因遗传性疾病，但环境污染、被动吸烟等不良环境因素，都易引发孩子过敏哮喘。专家建议家长为孩子创造低敏环境，如保持居室空气流通，不在家中吸烟，不使用有强烈香味的肥皂、洗发水、护肤品及熏香烟雾等。

此外，哮喘患者的不自知和自行服药，也可能带来可怕后果。日前从湖南省人民医院获悉该类自治案例。

一名反复咳嗽一年多的25岁女子，“自定义”为感冒，并自行服用镇咳药。一年多后，咳嗽突然加重到喘气困难，经查为“重度阻塞型通气障碍”。25岁妙龄的她，竟生生“长”出了80多岁的肺。

“哮喘是呼吸道慢性炎症疾病，缺乏有效治疗，易导致支气管阻塞或挛缩，严重时可能致死。因此，患者千万不要私自服药、停药，要遵医嘱合理用药。”湖南省人民医院呼吸四科主任朱黎明说。

“很多人认为出现呼吸困难或气喘才是哮喘，而咳嗽、咳痰就是支气管炎。但其实，有一种仅表现为咳嗽的哮喘，即‘咳嗽变异性哮喘’。这种特殊哮喘类型易被误诊为支气管炎，但两者治疗方式不一样。所以，出现反复气急、胸闷、咳嗽时，要警惕支气管哮喘。”朱黎明说。

此外，专家还表示，未被控制的哮喘，无论症状轻重，由于哮喘急性发作导致的死亡比例都相同，因即便轻微哮喘症状也要引起重视。同时，哮喘发作期治疗是短期过程，但哮喘治疗却是长期过程。哮喘症状消失，切忌自主停药可能导致的哮喘反复发作。