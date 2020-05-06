热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

当心，消毒不当可能诱发哮喘

2020年05月06日08:51 来源：中国妇女报

一场新冠肺炎疫情，让消毒剂成了普通人和家家户户大战新冠病毒的必备武器。上海长海医院主任药师王卓提醒说，在全社会都特别重视环境消毒、空气消毒的过程中，消毒剂可能会成为一些哮喘患者发病的诱发因素。

王卓介绍，哮喘患者多数都属于过敏体质，他们对环境中某些特定的过敏原产生超敏反应，有时就表现为哮喘的急性发作。“常用的消毒剂产品按照成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂。” 王卓说，其中许多带有刺激性气味，特别是浓度过高、喷洒过于密集时，容易刺激皮肤黏膜或诱发咳嗽、哮喘。

对此，王卓建议：应按照各种消毒剂的说明书正确使用消毒剂；使用消毒剂时，不应正对着人喷洒；如果哮喘患者对某种消毒剂特别敏感，可尝试换用其他类别消毒剂；一旦诱发哮喘，一定要及时应用迅速起效的哮喘症状缓解药物（如沙丁胺醇气雾剂等），并尽快脱离诱发环境。

四川大学华西医院主管药师严郁建议，除了正确使用消毒剂之外，哮喘患者还要寻找居家生活中的过敏原，并做好防过敏措施。常见过敏原包括但不限于：尘螨、花粉、烟味、汽油味、油漆味、冷空气、真菌、猫、狗毛等。“居家时注意保持室内空气流通及清洁，床品和衣服要勤洗勤换，保持干净。”严郁说，同时要小心通风过度而导致感冒，注意保暖。

严郁提醒，居家哮喘患者也要警惕药物过敏，常见药物如阿司匹林等也可能诱发过敏，因此哮喘患者要避免自行加用药物。“居家哮喘患者一定要规范用药，不要自行停药或改剂量，注意正确使用吸入装置。有问题建议使用专业正规网络医疗平台咨询。”严郁说。（明文）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn