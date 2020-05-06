当心，消毒不当可能诱发哮喘

一场新冠肺炎疫情，让消毒剂成了普通人和家家户户大战新冠病毒的必备武器。上海长海医院主任药师王卓提醒说，在全社会都特别重视环境消毒、空气消毒的过程中，消毒剂可能会成为一些哮喘患者发病的诱发因素。

王卓介绍，哮喘患者多数都属于过敏体质，他们对环境中某些特定的过敏原产生超敏反应，有时就表现为哮喘的急性发作。“常用的消毒剂产品按照成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂。” 王卓说，其中许多带有刺激性气味，特别是浓度过高、喷洒过于密集时，容易刺激皮肤黏膜或诱发咳嗽、哮喘。

对此，王卓建议：应按照各种消毒剂的说明书正确使用消毒剂；使用消毒剂时，不应正对着人喷洒；如果哮喘患者对某种消毒剂特别敏感，可尝试换用其他类别消毒剂；一旦诱发哮喘，一定要及时应用迅速起效的哮喘症状缓解药物（如沙丁胺醇气雾剂等），并尽快脱离诱发环境。

四川大学华西医院主管药师严郁建议，除了正确使用消毒剂之外，哮喘患者还要寻找居家生活中的过敏原，并做好防过敏措施。常见过敏原包括但不限于：尘螨、花粉、烟味、汽油味、油漆味、冷空气、真菌、猫、狗毛等。“居家时注意保持室内空气流通及清洁，床品和衣服要勤洗勤换，保持干净。”严郁说，同时要小心通风过度而导致感冒，注意保暖。

严郁提醒，居家哮喘患者也要警惕药物过敏，常见药物如阿司匹林等也可能诱发过敏，因此哮喘患者要避免自行加用药物。“居家哮喘患者一定要规范用药，不要自行停药或改剂量，注意正确使用吸入装置。有问题建议使用专业正规网络医疗平台咨询。”严郁说。（明文）