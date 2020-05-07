援鄂医疗队护士长：用护理人员的爱心浇灌患者的生命之花

人民网北京5月7日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院医疗队护士长、大外科护士长王玉英表示，北大医院援鄂医疗队的人员构成可以看出护理工作的重要性，体现了专业性和多学科性。在前线，护士主要承担患者的基础护理、专科护理、心理护理和生活护理，可以用“专业”和“全能”来形容。

对于“专业”，王玉英表示，体现在派出队员的护理专业水平，专科护士比例占到近30%。部分新冠患者并发多种基础疾病，医疗队采用“多学科护士合作”模式，充分发挥每位护士的专业优势，全方位观察病人的病情变化。“同时专业性还体现在，病房收治的病人不论住院时间长短，没有出现一例压疮，从外院转来的有压疮的患者经过我们的精心护理，也有好转。这种专业性是养兵千日用兵一时，得益于北大医院多年来培养储备的专科护士在临床发挥引领的专业价值。”

王玉英表示，“全能”表现在护理技能的全面。我们有呼吸系统、心脏系统及神经系统的护士，这些护士能够在工作中发挥自身本长，取长补短，护理好每个病人。

“除了疾病护理之外，人文关怀和心理护理在这次新冠疫情护理中起到很大作用。在疫情最严峻时，有的患者一家人都被感染、有的与亲人失联，有的因病痛而焦躁和沮丧，我们在用专业性护理病情的同时，随时用“同理心”关注患者的精神状态、心理状态，用护理人员的爱心浇灌每一位患者的生命之花。”她说。（实习生武雯婧）