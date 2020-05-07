援鄂医疗队护士长：前方的拼搏努力离不开后方温暖强大的后盾支持

人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，北京大学第一医院援鄂医疗队护士长、大外科护士长王玉英表示，有了后方温暖强大的支持后盾，才有了前线所取得的工作成绩。

王玉英表示，前方的援鄂医疗队队员们之所以能够在前线踏实的工作，离不开医院后方的强大支持，我们并不是孤立作战，是北大医院这个集体在共同战斗。这种支持不仅包括物质上的、更包括精神上的，这种支持使我们感受到北大医院这个团队的凝聚力和向心力。

王玉英表示，刚到武汉的时候，物资协调还没到位，当时很多队员上白班错过了饭点，下夜班回来的时候，肚子饿，想吃点夜宵，得不到及时解决，当医院后方得到这个消息后，立即从北京运送了大量的生活物资。

同时，王玉英还讲述了另一个后方对前方援鄂队员支持的事例，她说：“医疗队有一名护士的父亲患有腰椎间盘突出，有一天，病情突然加重了，疼得不能吃饭、不能走路，还出现了急性肾损伤，高血糖。医院后方知道以后，立刻安排护士的父亲住院，同时联系骨科进行会诊并及时手术治疗，解除护士的后顾之忧 ，在我们隔离结束的时候，护士的父亲已经能下地活动，其他指标也正常了。”

王玉英表示，北京大学第一医院领导及护理部主任每天都要和前方通话，了解队员的情况、病人的情况，和前方的需求，我们前后方是没有距离之隔，正是有我们如此温暖强大的后盾，才有了我们在前线所取得的工作成绩。