邢台市“胸痛救治单元”培训会成功举办

4月30日，“心健康公益行动”系列活动之河北邢台市“胸痛救治单元”全国首场培训会在线上举行。线上观看人数达7600多人次。

邢台市人民医院魏庆民教授、天津市胸科医院李春洁教授担任大会主席。邢台市卫健委医政科科长郝长彦、北京大学第一医院霍勇教授、邢台市威县人民医院张继胤教授、邢台市巨鹿县人民医院李遵守教授，天津市胸科医院赵佳教授，邢台市人民医院樊延明教授，胸痛中心联盟总部管小玉、施倩倩教授等嘉宾出席本次线上活动，以胸痛救治单元认证标准、胸痛救治单元工作安排、胸痛诊断及鉴别诊断为主要内容作讲解。

本次培训主要面向基层医疗单位，针对胸痛诊断及鉴别诊断、临床检查识别、急性心梗的应对策略、及时救治、转运等规范化诊疗流程进行分享。

霍勇对活动的开展提出了几点建议，并对邢台市胸痛中心单元建设培训会给予了肯定和希望，希望邢台市胸痛中心单元建设切合实际落实开展下去，对于基层的培训要切合实际，通俗易懂。

郝长彦表示，希望邢台地区胸痛中心单元建设好、落实好。邢台市卫健委会一如既往地支持邢台地区胸痛中心单元建设。

李春洁给予邢台市胸痛中心单元建设在全国首场开展提出了会议形式及培训形式的建议；魏庆民介绍了胸痛救治单元的意义及工作安排，就胸痛救治单元工作下沉，与李遵守、张继胤沟通交流，对下一步邢台市胸痛救治单元建设的培训和内容形式进行了改进；赵佳对胸痛救治单元认证标准进行了详细的讲解；樊延明讲解了胸痛诊断及鉴别诊断。