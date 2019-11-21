中国心梗救治日：牢记两个120 关键时刻

自2014年开始，我国将11月20日确定为“中国心梗救治日”，旨在提高公众对心梗严重性与防治重要性的认知，普及急性心肌梗死的规范化救治流程。

今年中国心梗救治日当天，在国家卫生健康委员会的指导下，中国心血管健康联盟携手中国医师协会，在卫健委百姓健康频道（CHTV）演播厅举办了心梗救治主题活动，强调“有胸痛，我要拨打120”和“心梗救治，争取黄金120分钟”两个120的重要理念。

“1120心梗救治日”科普活动现场

当前我国心梗发病率和患病风险高，且患病人群逐渐年轻化。中国心血管健康联盟主席、中国胸痛中心联盟主席葛均波院士通过视频连线在本次科普活动中讲到，胸痛中心建设能够有效改善急性心肌梗死救治现状，患者在突发心梗时，要及时拨打120急救电话，给予胸痛中心护航生命的机会。

由于心梗急救科普和民众心梗急救常识的匮乏，绝大多数心梗患者未能在第一时间得到合理有效的治疗。中国医师协会副秘书长石丽英表示，胸痛中心打通了院前、院内救治通道，初步织就了全国胸痛急救网，惠及心梗患者。希望广大心内科医生团体，当老师、当种子，言传身教，影响更多人，助力早日实现健康中国2030战略目标。

国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处处长王毅指出，未来国家卫健委医政医管局将在三方面支持心梗救治和心梗救治科普工作的开展。一是继续全力支持胸痛中心体系架构设置和相关胸痛中心认证工作；二是通过胸痛中心建设更好地使院前急救和院内急诊有效衔接，通过规范化救治进一步提高心梗患者抢救成功率；三是进一步加大宣传力度，通过健康宣教，使患者能够对自身胸痛产生初步判断，提升自救水平和能力，把握好“两个120”，进而提高国家急性胸痛救治水平和救治能力。

在随后的科普场景秀当中，上海交通大学公共卫生学院讲师张琳博士带领专业心肺复苏团队，讲述了心梗患者发生心脏骤停时，及时、科学的心肺复苏至关重要，并现场向观众演示心肺复苏和心脏除颤的动作要领，教导市民做好第一目击者。