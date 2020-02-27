抗击疫情“心健康-溶会贯通”北京专场线上会议举行

2月20日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”北京专场线上会议通过网络直播的形式举行。

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员霍勇、中华医学会心血管病分会常委委员陈韵岱、北京急救中心东区刘江、北京协和医院刘业成等心血管领域专家，通过直播为大家讲解新冠病毒“战疫”大形势下，如何做好心血管病患者急救的步伐问题。据统计，本次会议直播有超过5800人次观看，互动留言1000多条。

溶·会贯通”直播巡讲会画面截图

霍勇在致辞中表示，疫情流行期间，如何做好心血管病患者的急救工作也是一项挑战，合并新冠病毒感染和急性心血管疾病的患者，出现危重症甚至死亡的几率更高。在此背景下，中国医师协会胸痛专业委员会将继续推动“溶·会贯通”项目，并通过线上形式为广大心血管领域医护人员开展学术交流与培训讲座，在“战疫”同时，进一步保障做好急性心肌梗死患者的救治。

在专题讲座环节，刘江以《新冠疫情下胸痛患者院前转运流程解读》为题作分享。他指出，在新冠病毒疫情下，院前进行胸痛患者处置在坚持就近、就急、就能力的原则上，对于STEMI合并新冠肺炎确诊病例要转运至传染病定点医院，对于STEMI合并新冠肺炎疑似病例可转运至具备发热门诊定点医院，对于STEMI无发热及新冠肺炎表现待排查病例转运至具备发热门诊定点医院。同时还强调了对于胸痛患者院前转运要注重二次评估、分类调派、就近转运、绿色通道、首诊负责和防控洗消六项原则，兼顾病情和疫情。

刘业成在《新冠疫情期间急诊胸痛患者处理流程》讲解中指出，首先发现胸痛，要看有没有流行病学史，如果没有，可进行评估生命体征，完成心电图、胸部影像、查心肌酶，二次检查体温等环节。如果有发热和流行病学史，疑似新冠，要去发热门诊完成相关检查，同时要备案完成核酸试剂检测。一旦确诊，需要到指定医院救治。如果有发热一样要到发热门诊进行处理，如果核酸阴性，其他情况依然不能排除新冠病毒风险，要进一步进行筛查。

中国人民解放军总医院高磊教授介绍了关于新冠肺炎期间急性心肌梗死流程和路径，以及在院内的实施情况。他表示，疫情期间，急性心肌梗死患者救治转运应遵循就近治疗、定点转运、安全防护、远程会诊及溶栓优先五个原则。同时要注意考虑溶栓禁忌症，强调再灌注治疗策略中如何结合病人的病情和时间点，采取更好的治疗措施。做好患者及家属沟通，确认是否有新冠肺炎接触情况，加强医护人员防护。

陈韵岱在补充说明中讲到，在疫情防控形势下，要合理安排胸痛中心救治流程，针对不能排除新冠病毒感染风险的患者，应严格按照三级防护开展救治工作，启动相对隔离的导管室，在防疫的情况下积极救治患者。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。