铜仁市人民医院生死时速挽救生命

我们知道一天有24小时，这24小时里有36个40分钟，可一个40分钟可以做什么呢？40分钟或许你看了一集网剧，或许做了一顿午餐，或许上了一堂课，或许处理了一个文件……，但有一种40分钟，是在与死神博弈，与时间冲刺，那是一种被健康所系的情怀，是一种性命的相托誓言。

2020年4月29日15:30分从贵阳到铜仁市梵净山旅游的黄先生，男性，51岁，在梵净山景区金顶位置突发昏迷。梵净山医疗抢救队接到急救信息后，紧急开通绿色通道，由于山顶道路崎岖，只能用人梯抬其下山，（图一至图五），梵净山医疗抢救队在接到患者后，及时联系江口县人民医院120救护车，江口县人民医院救护车医生接到患者后于17:35上传患者心电图至铜仁市人民医院胸痛中心群，并告知患者的发病特征，经过铜仁市人民医院专家指导，确诊黄先生为急性下壁心肌梗死。铜仁市人民医院胸痛中心医疗总监王学胜主任不断通过胸痛中心群了解患者情况进行救治指导（图6-8）；并决定于17:40绕行江口县人民医院用救护车转诊到铜仁市人民医院进行急诊PCI 术，经过50分钟的车程，患者于18:30进入铜仁市人民医院行急诊PCI，抢救过程中因患者到院心率30次/分，血压测量不出，对患者采取临时起搏器后，患者仍血压低，动脉穿刺困难，使用半量重组人尿激酶原溶栓后，穿刺成功，开通右冠罪犯血管并植入支架一枚；患者病情稳定后转入危重病房(CCU)观察治疗。

铜仁市人民医院胸痛中心医疗总监王学胜主任远程指导救治工作

2020年4月30早上8:30铜仁市人民医院心内科王学胜主任及护士查房，患者体温正常、心率稳定、血压恢复正常，意识清晰。

在贵州省卫健委的大力支持下，铜仁地区胸痛中心发展迅速，铜仁市人民医院与江口县地区各医院建立了胸痛救治联盟，通过上下联动，共同创建胸痛中心救治通道，极大缩短了患者救治时间，降低致残率和病死率。

缩短患者的再灌注时间，提高急性心肌梗死救治成功率是铜仁市人民医院“胸痛中心”建立的重要切入点和起步点，将救治技术不断整合，救治效率不断提高，大力提升相关专业人员参与度，才能真正提高全社会重大疾病的救治水平。

有人说：“生命是一个奇迹”。在这一场生死竞速的救援中，在铜仁市人民医院胸痛中心王学胜主任带领下与基层医院上下联动的无缝连接诠释了“爱与专业的奇迹”。