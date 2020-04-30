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上海援鄂医疗队领队:"一人一方案"的诊疗策略提高了危重患者的救治成功率

2020年04月30日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月30日电（许心怡）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市第三批援鄂医疗队领队陈尔真表示，上海医疗队和后方不断加强沟通，把上海的诊疗经验和方案推广到武汉，建立了前后方的多学科的诊疗体系，确保了每一个危重患者都有“一人一方案”的诊疗策略，切实提高了危重患者的救治成功率。

陈尔真介绍，上海市第三批援鄂医疗队1月28日抵达武汉，承担武汉第三医院光谷院区两个重病房和一个ICU的医疗救治工作。刚到武汉的时候正处于武汉疫情的高发期，病人呈指数增长，当时武汉的医疗系统不堪承受，尽管有了医疗队的支援，但是还存在着其他医院的辅助人员的短缺，医疗装备、医疗物资甚至包括防护用品都比较紧张。队员的生活保障的物资也比较短缺。“在这个时候我们和武汉的战友们并肩作战、守望相助，克服了种种困难，保障了我们整个医疗救治工作能够得到有序的开展。在这里很关键的一个问题是得到了我们大后方的大力支持。”

“相关的政府机构以及社会的爱心人士给我们捐赠了很多的医疗装备、防护物资以及生活物资。另外，打开了上海南站到武昌站的火车通路，每周有两次物资保障的配送，确保我们能够有很好的保障。” 陈尔真说，在临床救治方面关注的第一个问题是安全，建立了战时的医疗管理和质量控制体系，通过这些首先是保证患者的安全，第二是保障所有医务人员的安全。在临床救治过程中注意质量控制和诊疗规范，建立了质量控制小组来确保救治质量能够稳步提升，在这个过程中，根据国家颁布的诊疗规范，结合受援医院实际收治病人情况，不断地更新诊疗规范。

(责编：刘卿、李栋)


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