江苏省人民医院赵俊： 我国医学科技创新体系整体实现全方位提升

前言：30多年来，赵俊教授一直在江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）从事医学科技创新与应用转化工作，见证了改革开放以来我国临床研究发展的点点滴滴。从以基础理论为主体，逐渐到解决临床问题为导向，我国临床科研水平不断提升，逐步与国际接轨，创新药罗沙司他的故事便是例证。国家药监局官网2018年12月发布消息，1类创新药罗沙司他胶囊（商品名：爱瑞卓）获批上市，用于治疗正在接受透析治疗的患者因慢性肾脏病(CKD)引起的贫血，在中国获批上市之前未在其他任何国家上市。作为参与罗沙司他三期临床试验的专家之一，赵俊说，罗沙司他的成功离不开国家政策的支持与我国临床研究人的努力，也反映了我国研究创新体系的全方位提升。在已经到来的大科学大医学时代，他表示，未来发展更要拥抱创新，鼓励合作协同，实现共赢。

从基础研究开始到以临床需求为导向，科学研究发展进步巨大

对于这些年中国医学科研的发展，赵俊教授感慨：“作为医务工作者，特别是在医院的工作者，每天接触大量的病人，对病人的诊断治疗是我们最重要的工作。整个医学科研的发展，尤其是临床科研的发展，对我们而言，是非常重要的，也是非常迫切的。”

赵俊教授认为，我国临床研究已经从基础研究为主体逐渐过渡到以临床问题为导向， 这些年来，我国临床科学研究发展取得了巨大的成效。从最初做一些小项目开始，以跟踪防治为主，逐步过渡到有一部分自己的创新成果。“

江苏省人民医院，也是南京医科大学第一附属医院，其前身是1936年成立的江苏省立医政学院附设诊疗所。作为医科大学附属医院，江苏省人民医院一直将科学研究与创新作为重要任务之一，积极参与国家重大专项、科技攻关项目和新药创制重大专项，在全国医院科研创新名列前茅。

1988年，赵俊教授开始在江苏省人民医院工作， 30多年来，一直致力于医学科技创新与应用转化，也目睹了改革开放以来我国临床科研的一步步发展。他说： “改革开放以来，临床科研从基础，从理论、从发文章开始，逐渐向解决临床问题、解决临床未被满足的需求，包括解决病人的诊断、治疗、预防、保健等一系列重大科学技术问题的导向转变。虽然在过程中有许多的不足，有许多的困难，也有不少需要继续完善的方面，但已经取得了很好的发展进步。”

参与“诺贝尔医学奖”研究成果临床研究 中国医院科研迈向国际化

2019年诺贝尔生理学或医学奖授予了来自美国和英国的三位科学家，以表彰这三位科学家在细胞低氧感知与适应研究上所做出的突出贡献。赵俊教授表述：“这个机理对医学很重要，很多研究疾病的解决方案，最后要弄清造成缺血缺氧的机制。其中症结在于，我们可以通过什么渠道、药品或器械对造成缺血缺氧的机制进行干预调节。如果可以缓解器官缺血、缺氧的状态，那么就可以更有效地治疗病人。”

肾性贫血创新药罗沙司他是全球首个基于诺奖获奖机理——低氧诱导因子HIF和氧感应突破性理论的创新药物，并已于2018 年在中国率先获批。江苏省人民医院是此次罗沙司他国际多中心临床研究中心之一，临床研究对象主要是长期依赖透析的病人和常规肾性缺血病人。“这是一个非常好的项目，由我国牵头开展国际多中心临床研究，通过国际同步多中心临床研究，不仅能更好地提升医院的临床研究水平与能力，对我们国家重大临床研究项目的组织也是一个非常好的考验和提升。”赵俊教授说。罗沙司他也成为首个中国本土孵化、首个率先在中国获批的全球首创原研药。“这是一个标志性的事件，国际化的成果率先造福中国患者，这是人类共同努力的成果，对于参加、特别是牵头组织此次国际多中心临床研究的群体，均备受鼓舞。国际前沿创新的理论、方法、成果能很好地在中国应用落地，标志着我们改革开放的政策越来越坚实。”

临床科研的发展道路离不开国际化，国际化已经成为一个方向和一个必然趋势。赵俊教授认为，“中国现代化之路应该是国际化和本土化相结合，一定要具有国际视野、格局和前瞻性。同时，我们要聚焦临床面临的重大需求，借鉴国际先进经验，解决临床问题，从而提升能力，取得更大的进步。”

科研创新成果成功转化，印证中国科研建设的前瞻性

全球顶尖科研成果在中国成功转化，体现的是国家对加强科研建设的重视。近年来，国家科技部和国家卫健委开展临床医学研究中心和区域医疗中心建设，打造一批研究型医院、研究型学科与研究型团队，助力更多医学临床科研工作者成为国家重大研究创新的引领者、示范者和带头者。

赵俊教授表示：“首先是国家以更加开放的态度和信心去拥抱国际上最先进的技术和科学潮流。第二方面，也说明我们有一批单位具备相应的实力，来承担这些重大项目的创新工作，有一批优秀的专业团队来支撑和运营管理体系。”

“同时，我们也严格按照国际上的标准和规范，采纳国际上新的理念和方法来开展项目，数据和成果也越来越被国际主流杂志、学会和协会所认可从中也反映了我国整体医学科技创新体系，尤其是药物临床研究方面的能力、水平、质量和效益的全方位提升。”赵教授补充道。

大科学、大工程、大医学时代要加强合作协同

赵俊教授表示，现在科学研究已经步入大科学、大工程、大医学大时代，一定要加强合作与协同，围绕一个专题进行系统性推进，才能产出重大标志性成果。

谈及如何推进与国内外医疗机构的跨地区合作，赵教授说：“这几年来，我们一直非常关注如何形成一个好的机制来保障临床协同。目前，国家出台了一系列政策来鼓励协同创新，各个省市也出台了相关配套的政策。我们医院结合自身的实践，一方面将国家和省市的利好政策吃透，实现落地，另一方面与国内外高水平的临床科研机构在专家、项目及学科建设上加强沟通交流与有效合作。”

除了与国内外高水平的临床科研机构保持沟通，江苏省人民医院更加注重系统性的、有实际成效的持续交流。近年来，江苏省人民医院和美国哈佛大学布莱根妇女医院建立长期战略合作关系，通过人才的“引进来”和“走出去”,基于双方各自的优势特色进行规划，促进共同发展。“他们在科学研究和信息化整合上做的很好，而我们具有病人和临床资源上的优势。基于这样一种合作，我们会派一批专家，针对一些重大疾病，以学科的方式进行全面的深化交流合作。他们也会派一批人来在我们这里查房，研究病案，讨论研究项目。这样的合作方式比原来那种一次性的来访更有效果。”赵俊教授说。

在最后，赵俊教授强调：“我们应当更加注重研究者发起的临床研究。因此，现在我们的GCP（药品临床试验管理规范）平台除了为厂家、为药品和器械提供临床试验外，还应更多注重我国研究者发起的临床试验。现在，我们以这套体系为依托，鼓励开展国际多中心临床研究，助力解决临床问题，解决未被满足的临床需求。”（江苏省人民医院南京医科大学第一附属医院供稿）