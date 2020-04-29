自存脐带血真有价值吗？听听血液科医生咋说

川报观察记者 石小宏

“花钱存脐带血就是交智商税”、“自己的脐带血不能用”……。近些年，有关脐带血的话题成了人们讨论的热点话题之一。

那自存脐带血有价值吗?就此西部战区总医院造血干细胞移植中心刘芳主任道出了自己的看法。

网络传言难辨真假

“网络上，关于脐带血的传言从来就没停过”，刘芳说，网友谈论造血干细胞本来是一件好事，说明大家越来越关心健康问题了。不过在一些网络上，特别是一些自媒体上的观点让她这位血液科医生有些不安。

脐带血是新生儿出生后残留在胎盘和脐带中的血液，近几十年的研究发现其中含有丰富的造血干细胞，可以“变废为宝”成为造血干细胞临床移植来源之一。

刘芳告诉记者，很多传言具有迷惑性，比如脐带血只能用于低体重的儿童，如果孩子长大患了血液病，基本上用不了等。刘芳说，这种说法乍看之下似乎有道理，有一份脐带血采集的时候就50-100ml左右，相对成人50-100kg的体重，“有杯水车薪的感觉，很多网友信以为真。”但实际上，脐带血不仅仅可以用于儿童，还可以用于成年人。国际大数据均否定了脐带血只适用儿童的说法：国际血液和骨髓移植研究中心的数据显示，近年来16岁以上患者脐带血移植数量呈逐年增加的趋势，其数量逐渐接近并超过16岁以下患者的移植数量;欧洲脐带血移植登记中心的数据同样显示，近年成人脐带血移植亦逐渐上升，2008年后每年移植的例数甚至超过了儿童移植。

自存自用的案例并不罕见

“在我们医院血液科，骨髓移植都使用了脐带血作为辅助治疗，效果很明显，患者并发症少了很多，”刘芳告诉记者，在这些病例中，也有几个原本作为辅助用的脐带血被植活，承担起了造血的重任。

“网络上有种观点说，99.99%用的是别人的脐带血，这种说法具有误导性，自存脐带血用于移植的数量绝对不少。”刘芳告诉记者，十多年前在北京工作时，她所在的团队就完成了两例自体脐带血造血干细胞治疗重型再生障碍性贫血，两位患者均非常顺利地重建了造血功能，并且未出现严重的并发症。

事实上，省内也不乏自存脐带血的移植案例。2000年3月，四川大学华西第二医院利用同胞来源的脐带血，成功完成了省内第一份脐带血造血干细胞移植，救治了一位急性淋巴细胞患者。2010年7月，为一位5岁、神经母细胞瘤儿童成功完成了省内第一例自体脐带血移植。再生医学方面，2019年11月，空运一份自存脐带血到广东省，为一位来自江油的患儿治疗脑瘫，成为省内第一份用于再生医学的脐带血。

刘芳说，回顾过去的20年，血液学领域发生了翻天覆地的变化，并且科技的发展并不会止步，很难预料未来20年自存脐带血还有多少潜力被挖掘出来。

“比如现在血液科非常火的CAR-T，即嵌合抗原受体T细胞，也会用到自体脐带血，”刘芳解释，CAR-T技术是一种高效且特异的治疗恶性肿瘤的新方法，目前比较肯定有效的CAR-T细胞来源仍基本局限于自体细胞(除了骨髓移植后患者)，能否能接受CAR-T治疗的一个先决条件是能否获得培养CAR-T细胞的足够数量的淋巴细胞。

对于肿瘤负荷高的患者，外周血基本都是肿瘤细胞，另有一部分经过化疗损伤的患者，外周血白细胞极其低下，无法采集到足够的细胞，因此这两种情况都无法培养CAR-T细胞，患者则失去治疗机会。

“如果患者出生时，保存了自己的脐带血，那情况就好得多的，”脐带血中含有不同类型的免疫细胞，包括T细胞，B细胞，NK细胞等等，如果患者冻存了自体脐带血，就可以从脐带血中获得T细胞培养CAR-T细胞，使绝境中的患者再次获得生机。从脐带血中扩增NK细胞培养CAR细胞，也是近期发展的趋势，相信不久的将来将应用于临床。

自存脐带血也有优势

“自存的脐带血的优势也很多，不应该完全否定，”据刘芳介绍，在良性疾病治疗方面，以再生障碍性贫血为例，只要有同卵双胞胎供者，首选同基因造血干细胞移植，而自体脐带血移植与其原理相同，是所有治疗措施中生存率最高且生活质量最好的。“不是每个人都有同卵双胞胎，但是每个人都有自己的脐带血。”

在恶性血液病治疗方面，近年来自体干细胞移植越来越多，这种治疗方式就是首先从自身采集造血干细胞，患者随后接受超大剂量的放化疗，化疗后再回输自体干细胞重建造血，其目的是增加放化疗剂量，达到更深层次缓解，减少复发，延长生存。“自体脐带血和自体外周血干细胞的区别是，自体脐带血既没有肿瘤细胞污染，也避免了因放化疗导致造血干细胞损伤。”

“自己存的脐带血除了给孩子用，家庭成员，比如父母、同胞兄弟姐妹等都有一定几率配型成功，”据刘芳解释，据文献报道，亲缘脐带血移植治疗良性疾病长期生存率高达95%以上，明显优于非亲缘脐血移植;亲缘脐带血移植治疗恶性血液病长期生存率可达60%以上，与报道的同期亲缘骨髓和外周血干细胞移植相当。

目前单倍体相合移植技术不断成熟，父母和子女之间都是单倍体相合，换句话说，只要是亲生的，就可以做供者。但是年，龄三十多岁的这个群体，他们通常没有兄弟姐妹，他们的父母年岁已高，干细胞已经衰老，而子女尚还年幼，体重太轻，根本无法采集到足够的干细胞满足一个成年人的移植需求，刘芳表示，“在这种情况下，自存的脐带血便成了一个重要补充，曾有多个报道年幼孩子外周血干细胞联合脐带血给体重较大的父母进行移植成功的案例。”

“捐赠和自存脐带血在应用方面各具优势，各自媒体在科普的时候应做到不偏不倚，不要盲目否定自存脐带血的价值，”刘芳表示。

来源：川报观察 记者石小宏