“五一”出行 做好防护

人民网北京4月23日电 （记者邱超奕）23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，就新冠肺炎防控问题进行科普。

对于最近热议的新冠病毒起源问题，中科院微生物研究所研究员施一表示，目前，世界各国科学家都在开展病毒源头研究，提出了许多观点、假设、猜想。从病毒溯源的科学研究全过程来看，这是一项科学难题，需要较长时间而且存在不确定性，需要众多生物学信息和流行病学证据汇聚成相互印证的证据链，才能真正完成。

新冠病毒会否像流感一样常态化流行？施一解释，有专家认为，这种可能性有，但是发生概率比较低，还没有发现新冠病毒具有流感病毒这么高的变异性。根据目前了解，个体感染新冠病毒后长期带毒的可能性极小，现阶段也尚未找到能证明其慢性化的免疫学和病毒学研究证据。

近期各地学校陆续开学，中国疾控中心研究员冯录召建议，广大学生要采取科学恰当的防护措施，进入教室前，应测量体温并佩戴口罩，避免扎堆；在宿舍内保持良好卫生习惯，不鼓励互相串门；就餐方面，建议学生自备餐具，保持距离等。

“五一”假期将至，很多人关心旅游安全。冯录召认为，对于大部分近期没有病例报告的地区，旅行是比较安全的，但是目前每日仍有新增输入或本土病例，所以大家要保持警惕。出行人员要注意预防，避开热门景点、高峰时段，提前联系景区，了解当地防控政策，并准备必要的口罩、手消毒剂等。“在游玩过程中要有序排队，保持人际距离，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。住宿应选择卫生条件良好的宾馆，开窗通风。旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应该就近到医疗机构就诊。”冯录召说。

据介绍， 截至4月22日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例959例，其中重症病例63例。新增无症状感染者27例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察31例；尚在医学观察无症状感染者984例。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 02 版）