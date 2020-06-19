冯录召：尚未发现食用海鲜经消化道感染的证据

人民网北京6月19日电（王国菁）19日，国务院联防联控机制就《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，目前尚未发现通过食用食物，包括海鲜产品经消化道感染的证据。

冯录召介绍称，研究显示，新冠病毒传播感染的主要途径还是近距离呼吸道飞沫和接触传播。在相对封闭的环境内，长时间暴露于高浓度的气溶胶，也可能发生气溶胶的传播风险，没有证据证明其他途径的传播。

为了降低可能感染新冠病毒的风险，冯录召建议，在购买食物时，尽量不要直接接触生鱼、生肉。在日常处理、烹饪食用食品过程中应该注意食品卫生和食品安全。食物处理前后要彻底的洗手、生熟案板分开。食物和饮用水要彻底加热、煮熟、煮透，水果需去皮食用。使用洁净的餐具，常用的厨具、餐具都可采用蒸15分钟的方式消毒。“这些日常的办法都可以降低或者减少感染病毒的风险。“冯录召说。