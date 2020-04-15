中国疾控中心：四类场所及人群是疫情防控难点 四个建议破解

人民网北京4月15日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心环境所所长施小明表示，加快恢复生产生活秩序，防控最困难的场所及人员主要有四类。

一是有高感染风险的场所。施小明表示，这些场所主要有新冠病人的诊治医院，境外回国人员的转运工具，海关和陆地边境口岸等。

二是有人员聚集场所，包括飞机、高铁等交通工具，这包括公共汽车，还有一些大型体育活动人群的聚集一些朋友之间的聚会场所等。

三是密闭或是半密闭空间，如影剧院，包房、包厢，电梯轿厢等等。

四是一些流动性比较大，不容易监测到的人群，比如保洁人员。还有一些特殊单位，如养老院、福利院、精神卫生医疗机构等等，这些都是有症状以后不太容易监测到的人群。

针对这些高风险地方及人群如何做好防控，将风险降到最低，施小明给予建议：

一是针对生活服务类场所，或者是开放式场所，关键是要控制人员数量、人员流量，同时要减少人员聚集，或近距离交谈。

二是对影剧院或游艺厅娱乐性或休闲性场所，建议暂不开业，包括大型的体育活动，或展览、展会，也暂不开展。

三是针对目前境外输入情况，我们要严格落实境外回国航空运输，包括口岸检疫，以及到达目的地以后专车接送等防控措施，必须严格实施、严格监控。

四是针对养老机构、福利院等特殊机构，要继续加强监管。对服务的从业人员，要加强健康监测，做好个人的防护，在居住环境当中，通风以及清洁消毒等等。