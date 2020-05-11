北京市疾控中心：推出30个防控指引 “一人一策、一企一策”具体指导

人民网北京5月11日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京市疫情防控管理举行发布会，会上，北京市疾控中心党委书记黄春表示，疾控中心在疫情防控过程中发挥了较强的专业作用，针对单位复工复产推出30个防控指引，提出“一人一策”“一企一策”的防控指导。

疾控中心在北京疫情防控过程中如何有针对性、有效的开展工作？黄春表示，疫情防控工作中，疾控中心发挥了较强的专业作用，对各行各业的防控工作进行专业指导。

黄春说，面对公众提出健康防护知识指引，制定健康教育和宣传方案。今年1月下旬，疾控中心研判北京社区、集体单位等公共场所有聚集性疫情风险，专门成立社会防控组，专业领域涉及较多行业，每天分析形势的同时，查找社会面防控的薄弱环节，动员社会力量参与防控工作，教市民如何戴口罩和正确洗手、如何安全乘坐公共交通工具等。

“例如疫情期间，北京有一个较大规模的聚集性疫情，涉及同一集体单位14名确诊病例，密接者197名，北京疾控中心在流调时发现，该单位防控工作仍有漏洞。”黄春说，通过调查发现除了人的感染，还有物品、环境的感染，包括员工宿舍、公共卫生间、公共洗衣间等均检测到病毒。

“对此，疾控中心提出对办公楼宇、科技园区如何上班、如何开会做出指引，提出对每位患者‘一人一策’，对企业‘一企一策’，最大限度降低集体单位发生聚集性疫情，疾控中心官网推出30个防控指引，对接北京市17个行业主管部门，指导发布47个行业指引。”黄春说。

“此外，为了保证复工复产，精准对企业进行指导。”黄春表示，为了复工复产、生产秩序恢复，做好疫情防控，疾控中心制定了单位和部门防控方案，帮助企业、单位制定防控方案；调动全市16个区疾控力量，包括企业、辖区单位相关具体的技术指导，对“一企一策”落实情况进行督导检查。

黄春介绍，截止到2月下旬，北京市疾控系统共指导13228家企业单位制定防控指引，向市复工复产组呈交81份“一企一策”指导报告，对各行业包括复工复产复商复学复游等各方面企业提出技术方案进行评估，在做好疫情防控的同时，统筹推动生产生活秩序恢复。

黄春表示，总体来讲，北京疾控中心在疫情防控中发挥了专业指导作用，但目前北京还面临着境外和京外风险，仍需做好公共卫生保障工作。