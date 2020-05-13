热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中国疾控中心专家：学校人员密集须从四个方面做好防控措施

2020年05月13日16:33 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，学校人员密集，是很多常见呼吸道传染病疫情高发场所。因此，学校要重点做好四方面的防控工作。

冯录召介绍，第一，制定防控制度。学校应围绕关键环节和重点措施制定专门的疫情防控方案、应急处置预案和工作制度，确保各项防控措施落实到位。教育部门和学校也要和卫生健康、疾控以及就近的定点医疗机构、社区卫生服务中心做好沟通，形成“点对点”的协作机制。

第二，做好人员管控要求。开展每日健康监测，尤其是体温监测，加强对教职工、学生的晨午检，对住校学生增加晚检，加强学生因病缺课以及教职工因病缺勤的监测，严禁教职工带病上岗、学生带病上课。另外，要控制校内人员密度，实施一个相对封闭的管理措施，如控制聚集性活动，人与人之间保持一个安全的社交距离。

第三，要开展校园的环境整治和师生健康教育。要加强教室、食堂、宿舍这些学生经常活动的聚集场所以及一些洗手间、洗漱间的环境卫生，以日常清洁为主、预防性消毒为辅，不需天天消毒。另外对高频接触的物体表面要提升它的消毒频次、清洁频次，加强通风换气。对一些教室、教师的办公室可全天保持通风状态。师生要养成良好的卫生习惯，保持手卫生，并且要做好自我防护。

第四，做好疫情应急处置。如果师生发现自己有可疑症状，及时向学校报告，采取居家隔离或到医疗机构就诊排查措施。一旦发现新冠肺炎的疑似病例或确诊病例应立即启动应急处置机制，在专业机构指导下开展疫情处置，配合疾控机构等相关部门做好密切接触者排查管理。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn