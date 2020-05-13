中国疾控中心专家：学校人员密集须从四个方面做好防控措施

人民网北京5月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，学校人员密集，是很多常见呼吸道传染病疫情高发场所。因此，学校要重点做好四方面的防控工作。

冯录召介绍，第一，制定防控制度。学校应围绕关键环节和重点措施制定专门的疫情防控方案、应急处置预案和工作制度，确保各项防控措施落实到位。教育部门和学校也要和卫生健康、疾控以及就近的定点医疗机构、社区卫生服务中心做好沟通，形成“点对点”的协作机制。

第二，做好人员管控要求。开展每日健康监测，尤其是体温监测，加强对教职工、学生的晨午检，对住校学生增加晚检，加强学生因病缺课以及教职工因病缺勤的监测，严禁教职工带病上岗、学生带病上课。另外，要控制校内人员密度，实施一个相对封闭的管理措施，如控制聚集性活动，人与人之间保持一个安全的社交距离。

第三，要开展校园的环境整治和师生健康教育。要加强教室、食堂、宿舍这些学生经常活动的聚集场所以及一些洗手间、洗漱间的环境卫生，以日常清洁为主、预防性消毒为辅，不需天天消毒。另外对高频接触的物体表面要提升它的消毒频次、清洁频次，加强通风换气。对一些教室、教师的办公室可全天保持通风状态。师生要养成良好的卫生习惯，保持手卫生，并且要做好自我防护。

第四，做好疫情应急处置。如果师生发现自己有可疑症状，及时向学校报告，采取居家隔离或到医疗机构就诊排查措施。一旦发现新冠肺炎的疑似病例或确诊病例应立即启动应急处置机制，在专业机构指导下开展疫情处置，配合疾控机构等相关部门做好密切接触者排查管理。